С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике

Ольга Бузова оказалась в неловкой ситуации на одном из мероприятий из-за своего платья. 39-летняя звезда столкнулась с проблемой, которая заставила ее срочно менять наряд.

В своем блоге Ольга поделилась подробностями ужасного инцидента.

"Вы не представляете, что произошло. Платье, которое я так тщательно готовила, оказалось совершенно некомплементарным. Все швы просто торчали, и это было ужасно! Я была в панике и не знала, как справиться с этой ситуацие", — призналась она своим поклонникам.

Бузова отметила, что всегда делает примерку заранее. На момент выбора наряда она была уверена в своем выборе. Однако, когда она уже собиралась выходить из дома, недостатки платья стали очевидны.

"Когда моя домработница отпарила платье, и я его надела, я поняла, что это просто катастрофа. В нем разве что стоять на пляже и нырять в океан! К счастью, у меня есть множество других красивых нарядов", — добавила певица.

В результате этого Ольга выбрала облегающее черное платье с блестками, однако времени на переделку макияжа и прически у нее не осталось. "У меня была укладка под то платье — с открытой спиной. А с новым нарядом нужно было убрать волосы. Ох, первый раз со мной такое", — с сожалением отметила артистка.

Стоит отметить, что в последнее время часто обсуждают ее личную жизнь и внутренние переживания Ольги. Так, известный телеведущий Отар Кушанашвили высказал мнение о том, что Бузова является глубоко одиноким человеком. По его словам, это проявляется даже в ее общении с журналистами, где порой звучат "хамские реплики", несмотря на добрый характер артистки. Отар считает, что Ольга эпатирует публику ради славы, что лишь подчеркивает ее внутренние противоречия.