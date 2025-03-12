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Среда 12 марта

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От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды

От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды
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Алла Пугачева с мужем-иноагентом в марте 2022 года покинули родные палестины и с тех пор живут то в Израиле, то на Кипре. В Лимасоле 75-летню Народную артистку Советского Союза и встретили российские журналисты, правда, получили от погасшей звезды "на орехи".

Беглая Примадонна кричала молодой журналистке из России: "Я патриотка, а ты хамка!" На вопрос, почему же "патриотка" не возвращается на родину, певица стала вопить: "Вы наглые, тупые! Какой там возвращаться! Это не я уехала из России, а он из меня!"

А после выхода в эфир резонансной передачи, на своей странице в социальной сети она написала: "Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 лет без макияжа можно выглядеть свежо и молодо".

Интересно посмотреть на список звезд, которые "лайкнули" эту публикацию – от этих-то никто не ожидал! Ведь одно дело, когда беглянку поддерживают тоже покинувшие свою страну Кристина Орбакайте и Вера Брежнева, и совсем другое, когда отмечаются живущие тут знаменитости.

Публикуем полный список тех, кто оценил пост жены иностранного агента: актеры Максим Виторган, Михаил Ширвиндт и Иван Николаев, композитор Виктор Дробыш, певица Татьяна Терешина, музыкант Алексей Елистратов, стилист Влад Лисовец, телеведущие Екатерина Варнава и Ксения Собчак.

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12 марта 2025, 11:16
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