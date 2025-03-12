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Среда 12 марта

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Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии

Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии
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София Ротару в последние годы редко выступает.

Жизнь 77-летней Софии Ротару окутана тайной. После начала спецоперации певица прекратила гастрольную деятельность, оставив Москву и переехав в свой киевский особняк, расположенный в престижном районе. В прошлом году она вместе с семьей перебралась в Италию, где предпочитает вести уединенный образ жизни.

Продюсер Сергей Дворцов, известный своими связями в российском шоу-бизнесе, объяснил отказ Софии Ротару от частных выступлений ее финансовым благополучием. По его словам, певица обеспечила себе комфортную жизнь и потому редко выступает. Ротару, по его мнению, отказалась от частных концертов, так как материальные потребности ее полностью удовлетворены. Выступления проходят крайне редко и только по приглашению проверенных заказчиков из числа коллег, чиновников и других представителей элиты.

Дворцов подчеркнул, что Ротару полностью заслужила свой высокий статус и гонорары, обеспечив себе безбедное существование. Он также отметил неоднозначность ситуации с пенсией певицы: с одной стороны, ее возраст позволяет ей выйти на пенсию, но с другой — ее редкие выступления для узкого круга показывают, что она продолжает работать, хоть и избирательно.

Тем не менее, Дворцов считает, ч о Ротару может вернуться в Россию, но при одном условии: певица будет петь только на закрытом мероприятии за очень высокое вознаграждение. Он оценил потенциальный гонорар певицы в 10-13 миллионов рублей, пояснив, что ее гонорары традиционно на 5 миллионов рублей превышают гонорары Аллы Пугачевой. Для Ротару, по словам Дворцова, важны не только деньги, но и престиж мероприятия, поэтому к выбору организаторов она подойдет очень тщательно.


Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 20:30
София Ротару. Фото: Youtube / @ИванУткин-п8х
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

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