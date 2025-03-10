Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы

Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния Тесты Рудковская всполошила заявлением о сыне Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Пугачева обратилась к россиянам с важным заявлениемПугачева обратилась к россиянам с важным заявлением Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России

Лента новостей

Понедельник 10 марта

16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: на нем нет лица 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 14:00Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы 12:56Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце 11:58Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством 11:42Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов 11:23Семенович проболталась о найденном в стриптиз-клубе новом любовнике певицы Славы 11:01"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков 10:22Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10:08Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника 09:23У этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 08:53Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны 08:31Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы 06:15Бородина откровенно заговорила о содержании мужчин после роскошного отдыха с Сердюковым 03:46Новый избранник преподнес Муцениеце крайне необычный подарок 00:1752-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке 16:48Известная актриса смутила Меган Маркл откровенным разговором о ее муже 14:33Сдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 12:38Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей? 10:19Рудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды 06:11Пригожин откровенно рассказал о главной неудаче в своей жизни 03:26Легендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 00:12Баста признался в своих частых срывах на окружающих: Я тиран 18:23Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 14:36Рита Дакота публично сделала заявление об измене 12:59Срочно: Петросяна экстренно госпитализировали в центре Москвы в тяжелом состоянии 12:19Клава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме 10:17Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине 06:09Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу" 03:17Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 01:50"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере 01:15"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой нрав в Кремле 00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается 18:30Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце 17:56Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта 16:39Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране 15:47Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 14:48Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале 13:45Скончался создатель передачи "Человек и закон" 13:23"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку 13:07Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал 12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы

Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы
243

Информации о создании знаковых советских фильмов не так уж и много. Но то, что удается сегодня найти и изучить, обладает безусловной культурной ценностью.

Мы подготовили увлекательный тест, в котором собраны воспоминания актеров и режиссеров о съемках известных советских картин. Профессионалы своего дела делились забавными случаями, яркими моментами и уникальной атмосферой на площадке. Вам предстоит угадать, о каком фильме идет речь, основываясь на их рассказах.

1. "Было много бижутерии, а вот монеты — настоящие. Взяли из какого-то музея. На съемках присутствовал человек, который следил, чтобы монетки не ушли на сторону. …Он следил, сколько мы туда положили".

А) "Невероятные приключения итальянцев в России"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Остров сокровищ"

2. "Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло — ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы".

А) "Анна Каренина"

Б) "Служебный роман"

В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. "Снимали мы сцену… А тут как раз приехали в музей иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг… Когда мы окончили съемку, они обратились к нам с просьбой подарить им два красных кафтана и пару топориков-бердышей. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю хлебом-солью. Их преподносят гостям на расшитом полотенце. Теперь работники музея проводят этот ритуал, предварительно облачившись в одежды, подаренные "Мосфильмом"…".

А) "Там, на неведомых дорожках…"

Б) "Юность Петра"

В) "Иван Васильевич меняет профессию"

4. "Нам хотелось сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно. Этот человек — большой, чистосердечный ребенок".

А) "Идиот"

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Дядя Ваня"

5. "Помните, есть в картине такой эпизод: мой герой на полном скаку влетает под каменную арку, цепляется за нее руками и подтягивается. Снимаем первый дубль. У меня получилось все и сразу, за исключением одного существенного момента. Я пустил лошадь во весь опор, схватился за выступ арки и… не подумал о том, что ноги из стремян хорошо бы вытащить… Лошадь на приличной скорости протащила меня, безнадежно застрявшего в стременах, волоком несколько десятков метров".

А) "Обыкновенное чудо"

Б) "Д’Артаньян и три мушкетера"

В) "Человек с бульвара Капуцинов"

Правильные ответы:

1. — Б) "Бриллиантовая рука"

2. — В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"

4. — Б) "Берегись автомобиля"

5. — А) "Обыкновенное чудо"

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2025, 14:00
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника

Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника
После долгого ожидания поклонники наконец смогли вновь окунуться в мир обаятельного авантюриста Казановы. Премьера второго сезона состоялась 3 марта, спустя четыре года после окончания первого. Зрители успели сильно соскучиться по любимым персонажам, особенно учитывая оставшуюся недосказанность. Сюжет переносит нас во времена поздней Москвы 70-х годов.

Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей?

Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей?
Советские детские фильмы стали классикой, оставившей яркий след в сердцах зрителей. В 60-х годах началась новая эра, что положило начало расцвету советского детского кино.

Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине

Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине
8 марта – отличная возможность вспомнить о выдающихся женских образах в советском кино. Сильные героини, которые вдохновляют нас своим мужеством и решимостью, навсегда останутся в нашей памяти.

Скончался создатель передачи "Человек и закон"

Скончался создатель передачи "Человек и закон"
Вахтанг Микеладзе выпустил более 2500 фильмов. 6 марта на 89-м году жизни скончался известный режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, сообщает Клео.

В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова

В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова
Юра Борисов был номинирован на "Оскар". В Москве местные таксисты организовали трогательный и креативный флеш-моб в честь российского актера Юрия Борисова, который был номинирован на престижную кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Выбор читателей

10/03ПндУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10/03ПндУ этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 08/03СбтПоявились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 09/03ВскЛегендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 09/03ВскСдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 09/03ВскРудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды