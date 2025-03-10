Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы

Информации о создании знаковых советских фильмов не так уж и много. Но то, что удается сегодня найти и изучить, обладает безусловной культурной ценностью.

Мы подготовили увлекательный тест, в котором собраны воспоминания актеров и режиссеров о съемках известных советских картин. Профессионалы своего дела делились забавными случаями, яркими моментами и уникальной атмосферой на площадке. Вам предстоит угадать, о каком фильме идет речь, основываясь на их рассказах.

1. "Было много бижутерии, а вот монеты — настоящие. Взяли из какого-то музея. На съемках присутствовал человек, который следил, чтобы монетки не ушли на сторону. …Он следил, сколько мы туда положили".

А) "Невероятные приключения итальянцев в России"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Остров сокровищ"

2. "Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло — ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы".

А) "Анна Каренина"

Б) "Служебный роман"

В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. "Снимали мы сцену… А тут как раз приехали в музей иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг… Когда мы окончили съемку, они обратились к нам с просьбой подарить им два красных кафтана и пару топориков-бердышей. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю хлебом-солью. Их преподносят гостям на расшитом полотенце. Теперь работники музея проводят этот ритуал, предварительно облачившись в одежды, подаренные "Мосфильмом"…".

А) "Там, на неведомых дорожках…"

Б) "Юность Петра"

В) "Иван Васильевич меняет профессию"

4. "Нам хотелось сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно. Этот человек — большой, чистосердечный ребенок".

А) "Идиот"

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Дядя Ваня"

5. "Помните, есть в картине такой эпизод: мой герой на полном скаку влетает под каменную арку, цепляется за нее руками и подтягивается. Снимаем первый дубль. У меня получилось все и сразу, за исключением одного существенного момента. Я пустил лошадь во весь опор, схватился за выступ арки и… не подумал о том, что ноги из стремян хорошо бы вытащить… Лошадь на приличной скорости протащила меня, безнадежно застрявшего в стременах, волоком несколько десятков метров".

А) "Обыкновенное чудо"

Б) "Д’Артаньян и три мушкетера"

В) "Человек с бульвара Капуцинов"

Правильные ответы:

1. — Б) "Бриллиантовая рука"

2. — В) "Д’Артаньян и три мушкетера"

3. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"

4. — Б) "Берегись автомобиля"

5. — А) "Обыкновенное чудо"