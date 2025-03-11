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Вторник 11 марта

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Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"?
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"Девушка без адреса" – культовый советский фильм, который вышел на экраны в 1957 году и стал знаковым произведением в кинематографе.

Леонид Квинихидзе создал историю о любви, поисках и надежде, которая затрагивает сердца зрителей даже спустя десятилетия. Главные роли исполнили Татьяна Самойлова и Евгений Урбанский.

Сюжет фильма вращается вокруг судьбы молодой девушки, которая потеряла связь с родными и пытается найти свое место в жизни. В этом контексте раскрываются темы одиночества, стремления к счастью и важности человеческих отношений.

1. Откуда Катю уволили "за неуживчивость характера"?

А) С завода "Рассвет"

Б) Из артели "Восход"

В) Из колхоза "Заря"

2. Из какого города Катя приехала в Москву?

А) Сочи

Б) Одесса

В) Ялта

3. По какому обрывку адреса Паша пытался найти Катю?

А) Николо...

Б) Ивано...

В) Красно...

4. Сколько классов окончила Катя?

А) 5

Б) 7

В) 9

5. "Рассыпали всю мою диету!" — что имела в виду пассажирка поезда?

А) Фрукты

Б) Семечки

В) Орехи

6. Стихотворение какого поэта крановщица Клава читала Паше по телефону?

А) Ярослава Смелякова

Б) Михаила Соколова

В) Степана Щипачева

7. Кем работал дед Кати?

А) Вахтером

Б) Лифтером

В) Монтером

Правильные ответы:

1. — Б) Из артели "Восход"

2. — А) Сочи

3. — А) Николо...

4. — Б) 7

5. — А) Фрукты

6. — В) Степана Щипачева

7. — А) Вахтером

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11 марта 2025, 14:44
Кадр из фильма "Девушка без адреса" (1957) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы

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