Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"?

Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы

Информации о создании знаковых советских фильмов не так уж и много. Но то, что удается сегодня найти и изучить, обладает безусловной культурной ценностью. Мы подготовили увлекательный тест, в котором собраны воспоминания актеров и режиссеров о съемках известных советских картин.