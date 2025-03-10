Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Знаменитый комик Илья Соболев, известный своими острыми шутками, пострадал от своего же юмора, когда на него обрушилась певица Алсу. Во время обсуждения карьеры и личной жизни артистки Соболев решил подшутить над ней заявив, что та была популярна 25 лет назад.
Эта шутка явно не пришлась по душе Алсу. В ответ на комментарий комика она, не раздумывая, выстрелила в его лицо из водного пистолета. "Ах, ты сволочь!", — воскликнула униженная звезда. Этот момент стал кульминацией игры, в которой знаменитости должны были реагировать на обидные шутки и "наказывать" тех, кто их произносит. Илья, как видно, не ожидал такой реакции и был немного ошарашен.
Но на этом веселье не закончилось. Павел Воля также оказался под огнем шуток Алсу. Он прочитал фразу о ее дочери, которая стала известной после скандальной победы на детском вокальном шоу "Голос". "Когда дочь Алсу входит в самолет, она всегда занимает первое место", — сказал Воля, чем вызвал новую волну эмоций у певицы.
Такой формат шоу, где юмор сочетается с элементами игры, всегда привлекает внимание зрителей. Однако иногда шутки могут задеть чувства участников. Алсу в своих интервью ранее говорила о том, что ее бывший муж Ян Абрамов — человек мстительный, и подобные моменты в эфире могут лишь усугубить ситуацию вокруг ее публичного имиджа.