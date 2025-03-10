Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

На недавнем выпуске шоу Павла Воли произошел забавный инцидент.

Знаменитый комик Илья Соболев, известный своими острыми шутками, пострадал от своего же юмора, когда на него обрушилась певица Алсу. Во время обсуждения карьеры и личной жизни артистки Соболев решил подшутить над ней заявив, что та была популярна 25 лет назад.

Эта шутка явно не пришлась по душе Алсу. В ответ на комментарий комика она, не раздумывая, выстрелила в его лицо из водного пистолета. "Ах, ты сволочь!", — воскликнула униженная звезда. Этот момент стал кульминацией игры, в которой знаменитости должны были реагировать на обидные шутки и "наказывать" тех, кто их произносит. Илья, как видно, не ожидал такой реакции и был немного ошарашен.

Но на этом веселье не закончилось. Павел Воля также оказался под огнем шуток Алсу. Он прочитал фразу о ее дочери, которая стала известной после скандальной победы на детском вокальном шоу "Голос". "Когда дочь Алсу входит в самолет, она всегда занимает первое место", — сказал Воля, чем вызвал новую волну эмоций у певицы.

Такой формат шоу, где юмор сочетается с элементами игры, всегда привлекает внимание зрителей. Однако иногда шутки могут задеть чувства участников. Алсу в своих интервью ранее говорила о том, что ее бывший муж Ян Абрамов — человек мстительный, и подобные моменты в эфире могут лишь усугубить ситуацию вокруг ее публичного имиджа.