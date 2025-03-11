Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем

Почти два года назад Натали столкнулась с тяжелой утратой – смертью своего мужа и продюсера Александра Рудина.



11 марта 2025 года мужу певицы Натали Александру Рудину могло бы исполниться 55 лет. В этот памятный день певица разместила в своем блоге проникновенное обращение к своему покойному супругу, приложив фотографию его надгробия. Она призналась, что приготовила там место и для себя.

В посте Натали написала, что день рождения Александра наступил бы сегодня, что она безмерно любила его, и что снимок символизирует начало и завершение их волшебной истории, хотя не самой любви. Артистка также поделилась, что умерла вместе с мужем, поскольку в таком союзе иначе и быть не могло, и добавила, что вторая половина памятника помогает ей принять эту реальность. По словам певицы, она изменилась и стала совершенно другой, ощущая огромную благодарность и бережно храня теплые воспоминания о пережитой любви и потере.

Натали честно рассказала, что ей было непросто смириться с мыслью, что Александр ныне пребывает в ином мире, однако она чувствует его присутствие через детей, помощь и знаки, которые встречает в жизни. Певица подчеркнула, что получает от него важные предсказания и предупреждения, которым еще предстоит поверить, но уже осознала, что сама стала иной, обретя новые энергии. Пост завершался простыми, но трогательными словами: "С днем рождения, Саша".

Несмотря на боль утраты, Натали продолжает активную работу и выступления. Она открыто заявляет о возможности новых отношений, дав себе слово встречаться и искать партнера, который сможет разделить ее жизнь.

