Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы

Артистке пришлось столкнуться с множеством забот.

Известная певица Анна Семенович недавно сообщила о том, что переехала в новое жилище. Хотя точное местонахождение артистка предпочла оставить в тайне, она поделилась удовольствием от возможности проводить больше времени на природе. Артистка рассказал, как каждое утро наслаждается чашечкой кофе прямо на улице, среди сосен, наблюдая весеннее пробуждение природы. Семенович призналась, что это было ее заветной мечтой.

"Я так давно об этом мечтала. Я очень счастлива", — поделилась певица.

Переезд оказался непростым делом, и артистке пришлось столкнуться с множеством забот. В частности, она активно занимается покупкой бытовой техники и посуды для обустройства дома. Семенович добавила, что ко дню рождения друзья подарили ей замечательные подарки — красивые бокалы и кастрюли. Однако, ей еще предстояло приобрести вилки и ножи, которых почему-то не оказалось. Она признала, что это потребует значительных расходов и времени, но все эти заботы доставляют ей радость.

Напомним, что в июне 2024 года появились слухи о романе Анны с предпринимателем Денисом Шреером, который, как выяснилось, состоит в браке. Несмотря на это, знаменитость подтвердила, что ее партнер проходит через процесс развода, однако новые изменения в жизни лишь усиливают ее позитивный настрой. Недавно певица призналась, что ждет от избранника предложение руки и сердца, но пока остается свободной женщиной.