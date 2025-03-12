Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой

Бритни Спирс опубликовала резонансное видео. На опубликованных кадрах американская поп-икона танцует без штанов.

На своей странице в соцсетях 43-летняя певица поделилась ярким и провокационным роликом, который мгновенно вызвал бурю обсуждений среди поклонников. На видео Бритни выглядит эффектно: она одета в облегающее телесное боди с черными кружевами, дополненное стильными замшевыми сапогами и коричневой ковбойской шляпой. Такой экстравагантный наряд подчеркивает ее фигуру и добавляет образу дерзости.

Однако именно отсутствие штанов стало главной темой для обсуждений. Бритни не стеснялась демонстрировать свою физическую форму и уверенность, принимая откровенные позы и поворачиваясь к камере спиной.

Звезда также не упустила возможность продемонстрировать свои танцевальные навыки. Она садилась на корточки, широко раздвигала ноги и игриво взаимодействовала с камерой.

Ролик вызвал как восхищение, так и критику. Некоторые поклонники поддержали певицу, восхищаясь ее смелостью и желанием быть собой, в то время как другие выразили недовольство по поводу откровенного контента.

Ранее Бритни Спирс была раздосадована из-за преследования папарацци. В СМИ появились фотографии встречи певицы с экс-возлюбленным Полом Ричардом Солизом.