Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой

Алсу отомстила популярному юмористу Тесты Долина опять пострадала от действий мошенников Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Среда 12 марта

03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем 18:03Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 16:12Переживающая отмены Лолита встала на защиту Аллы Пугачевой 15:22Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"? 13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова 17:30Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?" 16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 14:00Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы 12:56Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце 11:58Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством 11:42Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов 11:23Семенович проболталась о найденном в стриптиз-клубе новом любовнике певицы Славы 11:01"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков 10:22Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10:08Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника 09:23У этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 08:53Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны 08:31Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы 06:15Бородина откровенно заговорила о содержании мужчин после роскошного отдыха с Сердюковым 03:46Новый избранник преподнес Муцениеце крайне необычный подарок 00:1752-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке 16:48Известная актриса смутила Меган Маркл откровенным разговором о ее муже 14:33Сдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 12:38Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей? 10:19Рудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды 06:11Пригожин откровенно рассказал о главной неудаче в своей жизни 03:26Легендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 00:12Баста признался в своих частых срывах на окружающих: Я тиран 18:23Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 14:36Рита Дакота публично сделала заявление об измене
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой

Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой
140

Бритни Спирс опубликовала резонансное видео. На опубликованных кадрах американская поп-икона танцует без штанов.

На своей странице в соцсетях 43-летняя певица поделилась ярким и провокационным роликом, который мгновенно вызвал бурю обсуждений среди поклонников. На видео Бритни выглядит эффектно: она одета в облегающее телесное боди с черными кружевами, дополненное стильными замшевыми сапогами и коричневой ковбойской шляпой. Такой экстравагантный наряд подчеркивает ее фигуру и добавляет образу дерзости.

Однако именно отсутствие штанов стало главной темой для обсуждений. Бритни не стеснялась демонстрировать свою физическую форму и уверенность, принимая откровенные позы и поворачиваясь к камере спиной.

Бритни Спирс. Кадр: соцсети

Звезда также не упустила возможность продемонстрировать свои танцевальные навыки. Она садилась на корточки, широко раздвигала ноги и игриво взаимодействовала с камерой.

Ролик вызвал как восхищение, так и критику. Некоторые поклонники поддержали певицу, восхищаясь ее смелостью и желанием быть собой, в то время как другие выразили недовольство по поводу откровенного контента.

Ранее Бритни Спирс была раздосадована из-за преследования папарацци. В СМИ появились фотографии встречи певицы с экс-возлюбленным Полом Ричардом Солизом.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 03:26
Бритни Спирс. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки

Бритни Спирс после продажи особняка отправилась на отдых и показала фигуру в купальнике

Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы

Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы
Принц Уильям выразил недовольство поведением Меган Маркл. Он считает, что герцогиня Сассекская порочит память его матери, принцессы Дианы. Конфликт Уильяма и Меган продолжает набирать обороты.

Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты

Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты
Оскар Кучера вступил в спор с Викой Цыгановой. Споры вокруг победы Филиппа Киркорова на премии "Виктория" в номинации "Певец года" разгорелись с новой силой.

89-летняя вдова Алексея Баталова ослепла

89-летняя вдова Алексея Баталова ослепла
У Гитаны Леонтенко возникли серьезные проблемы со зрением. После кончины Алексея Баталова его вдова Гитана Леонтенко и их дочь Мария продолжают жить в большой квартире в самом сердце Москвы.

Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы

Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы
Артистке пришлось столкнуться с множеством забот. Известная певица Анна Семенович недавно сообщила о том, что переехала в новое жилище.

Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем

Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем
Почти два года назад Натали столкнулась с тяжелой утратой – смертью своего мужа и продюсера Александра Рудина. 11 марта 2025 года мужу певицы Натали Александру Рудину могло бы исполниться 55 лет.

Выбор читателей

10/03ПндУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10/03ПндУ этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 11/03ВтрЮлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 10/03ПндОставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 10/03ПндШокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 11/03ВтрРазгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты