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Вторник 11 марта

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Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни

Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни
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Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов в эфире шоу поделился тревожной информацией о состоянии здоровья пенсионерки Аллы Смирновой, пострадавшей в ДТП с известным певцом Александром Буйновым.

По словам Борисова, состояние женщины ухудшилось, поэтому пострадавшая не смогла приехать в студию для участия в программе. Ведущий подчеркнул, что "существует реальная угроза жизни". Речь идет о риске тромбоэмболии, которая может возникнуть в любой момент.

Стоит отметить, что обсуждаемый в прессе и обществе инцидент произошел 27 февраля в Подмосковье. Александр Буйнов, управляя автомобилем, сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Смирнова утверждает, что после аварии певец не подошел к ней и не поинтересовался ее состоянием, однако сам Буйнов опроверг эти обвинения. В данный момент пострадавшая находится в больнице, где врачи продолжают наблюдать за ее состоянием.

Александр Буйнов. Фото: Феликс Грозданов

На программе Алла Смирнова появилась по видеосвязи и рассказала о том, как все произошло. Она отметила, что переходила дорогу в положенном месте и тщательно осмотрелась перед тем, как выйти на проезжую часть.

"Когда я оказалась на полосе, увидела машину, и все — меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров с пешеходного перехода. Показалось, что земля ушла из-под ног", — делилась своими впечатлениями россиянка.

Сын Аллы также присутствовал в эфире и рассказал о состоянии матери. Мужчина отметил, что оно удовлетворительное, но остается "посттравматическим и непредсказуемым". Он выразил надежду на скорейшее выздоровление своей матери.

Стоит отметить, что сам Буйнов на съемки программы не явился. Ранее сообщалось, что певец жаловался на проблемы со здоровьем. Отсутствие артиста на шоу вызвало дополнительные обсуждения в студии и у зрителей, так как многие ожидали его комментариев по поводу инцидента.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 11:52
Александр Буйнов. Фото: Феликс Грозданов
Программа "Пусть говорят" на Первом канале✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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