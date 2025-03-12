Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы

Принц Уильям выразил недовольство поведением Меган Маркл. Он считает, что герцогиня Сассекская порочит память его матери, принцессы Дианы.

Конфликт Уильяма и Меган продолжает набирать обороты. Особенно после того, как герцогиня опубликовала фотографию, на которой ее стиль одежды практически идентичен стилю Дианы.

"На первый взгляд это может показаться безобидным, но для Уильяма это вопрос глубокой эмоциональной привязанности. Его мать была для него не просто родным человеком, она олицетворяет целую эпоху и множество воспоминаний. Поэтому сравнения с Дианой вызывают у него сильные чувства. Он хотел бы, чтобы Меган оставила эту тему в покое", — сообщил инсайдер.

Уильям понимает, что такие действия могут вызвать негативные реакции как со стороны общественности, так и со стороны самой королевской семьи. Дело усугубляется тем, что Гарри и Меган продолжают использовать имя Дианы в своих публичных выступлениях и проектах. Они часто упоминают ее в интервью и даже интегрируют ее образ в свой личный бренд. Это вызывает у Уильяма сомнения в искренности их чувств. Принц считает, что такие действия не только неуважительны к памяти его матери, но и могут быть восприняты как попытка манипуляции общественным мнением.

Сторонники Меган утверждают, что она действительно уважает память Дианы и пытается следовать ее примеру. Однако скептики уверены, что постоянные параллели с покойной принцессой могут повредить как имиджу самой герцогини, так и ее отношениям с королевской семьей. Эксперты подчеркнули, что такие действия могут восприниматься как неуместные и вызывающие раздражение.