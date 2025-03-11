Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента

Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния Тесты Рудковская всполошила заявлением о сыне Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Пугачева обратилась к россиянам с важным заявлениемПугачева обратилась к россиянам с важным заявлением Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России

Лента новостей

Вторник 11 марта

13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова 17:30Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?" 16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 14:00Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы 12:56Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце 11:58Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством 11:42Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов 11:23Семенович проболталась о найденном в стриптиз-клубе новом любовнике певицы Славы 11:01"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков 10:22Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10:08Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника 09:23У этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 08:53Четвертая Московская неделя моды объединит талантливых дизайнеров со всей страны 08:31Долиной срочно потребовалась помощь врачей из-за серьезной травмы 06:15Бородина откровенно заговорила о содержании мужчин после роскошного отдыха с Сердюковым 03:46Новый избранник преподнес Муцениеце крайне необычный подарок 00:1752-летний Лисовец впервые вышел в свет после заявления о раке 16:48Известная актриса смутила Меган Маркл откровенным разговором о ее муже 14:33Сдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 12:38Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей? 10:19Рудковская всполошила заявлением о сыне: Лазила за ним через забор и прошла через суды 06:11Пригожин откровенно рассказал о главной неудаче в своей жизни 03:26Легендарный участник шоу "Дом-2" объяснил феномен бешеной популярности Бузовой 00:12Баста признался в своих частых срывах на окружающих: Я тиран 18:23Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза 14:36Рита Дакота публично сделала заявление об измене 12:59Срочно: Петросяна экстренно госпитализировали в центре Москвы в тяжелом состоянии 12:19Клава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме 10:17Тест к 8 марта: угадайте советские фильмы по сильной главной героине 06:09Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу" 03:17Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 01:50"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере 01:15"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой нрав в Кремле 00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента

Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента
53

Алена Водонаева оказалась в больнице из-за неприятной ситуации, связанной с бытовыми проблемами.

На днях известная экс-участница популярного реалити-шоу "Дом-2" столкнулась с серьезным коммунальным инцидентом, который обернулся для нее настоящим испытанием. Во время плановой проверки газовой службы один из сотрудников случайно повредил трубу, из-за чего в квартире Алены произошел масштабный потоп. В результате дорогой паркет и потолки соседей этажом ниже оказались под угрозой.

Чтобы минимизировать ущерб от воды, газовая компания предложила Водонаевой тепловую пушку. Этот прибор предназначен для сушки помещений, и его использование требовало герметичного закрытия квартиры.

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Следуя инструкциям, Алена провела ночь в своем жилище с включенной пушкой, надеясь на быстрое устранение последствий аварии. Однако на утро ее самочувствие резко ухудшилось, отмечает женский журнал Клео.ру. Блогер начала испытывать серьезные проблемы с дыханием, что вызвало у нее тревогу.

Понимая, что ситуация становится критической, Алена не медлила и обратилась за медицинской помощью. В больнице врачи поставили диагноз — сильная реакция на сухой горячий воздух, вызванная работой тепловой пушки. Теперь ей предстоит проходить курс лечения, включая ежедневные ингаляции и капельницы, чтобы восстановить здоровье.

В своих социальных сетях Водонаева поделилась своими эмоциями и переживаниями по поводу произошедшего.

"Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего", — сообщила она.

Ведущая получила поддержку от своих поклонников, которые посоветовали ей не зацикливаться на испорченном имуществе и уделить внимание собственному здоровью. Ранее Алена также открыто говорила о своих сложностях в жизни, связанных с расстройством пищевого поведения.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 13:37
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта

Водонаева обрушилась с жесткой критикой на коллег по цеху: Скучные и безликие
Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни

Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни
Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов в эфире шоу поделился тревожной информацией о состоянии здоровья пенсионерки Аллы Смирновой, пострадавшей в ДТП с известным певцом Александром Буйновым. По словам Борисова, состояние женщины ухудшилось, поэтому пострадавшая не смогла приехать в студию для участия в программе.

Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе

Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе
Свадьба дочери известной балерины Анастасии Волочковой приближается с каждым днем. Вокруг этого события уже возникло множество обсуждений. 19-летняя Ариадна выходит замуж за бизнесмена Никиту Григоряна, которого она представила публике на праздновании дня рождения своей матери в феврале.

Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек

Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек
Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили поделился своим мнением о певице Ольге Бузовой. Шоумен назвал звезду "глубоко одиноким человеком". Кушанашвили отметил, что, несмотря на свою популярность и яркую карьеру, Бузова выглядит как человек, который не находит настоящего счастья.

Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности

Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности
Инцидент с участием Анастасии Костенко вызвал бурю реакций в соцсетях. Отдыхая с семьей на живописных Мальдивах, модель делилась яркими моментами своего отпуска.

Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами

Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами
Наташа Королева и Тарзан вместе уже несколько десятилетий. Их союз стал символом крепкой любви в мире шоу-бизнеса, где многие пары распадаются под давлением славы и публичности. Несмотря на кажущуюся идиллию, жизнь артистов не является безоблачной.

Выбор читателей

10/03ПндУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10/03ПндУ этих тоже рыльце в пуху: обнародован полный список поддержавших беглую Пугачеву звезд 09/03ВскСдавший Шаляпин откровенно рассказал об ухудшении состояния: Годы берут свое 10/03ПндОставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 10/03ПндШокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 10/03ПндЖена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет