Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента

Алена Водонаева оказалась в больнице из-за неприятной ситуации, связанной с бытовыми проблемами.

На днях известная экс-участница популярного реалити-шоу "Дом-2" столкнулась с серьезным коммунальным инцидентом, который обернулся для нее настоящим испытанием. Во время плановой проверки газовой службы один из сотрудников случайно повредил трубу, из-за чего в квартире Алены произошел масштабный потоп. В результате дорогой паркет и потолки соседей этажом ниже оказались под угрозой.

Чтобы минимизировать ущерб от воды, газовая компания предложила Водонаевой тепловую пушку. Этот прибор предназначен для сушки помещений, и его использование требовало герметичного закрытия квартиры.

Следуя инструкциям, Алена провела ночь в своем жилище с включенной пушкой, надеясь на быстрое устранение последствий аварии. Однако на утро ее самочувствие резко ухудшилось, отмечает женский журнал Клео.ру. Блогер начала испытывать серьезные проблемы с дыханием, что вызвало у нее тревогу.

Понимая, что ситуация становится критической, Алена не медлила и обратилась за медицинской помощью. В больнице врачи поставили диагноз — сильная реакция на сухой горячий воздух, вызванная работой тепловой пушки. Теперь ей предстоит проходить курс лечения, включая ежедневные ингаляции и капельницы, чтобы восстановить здоровье.

В своих социальных сетях Водонаева поделилась своими эмоциями и переживаниями по поводу произошедшего.

"Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего", — сообщила она.

Ведущая получила поддержку от своих поклонников, которые посоветовали ей не зацикливаться на испорченном имуществе и уделить внимание собственному здоровью. Ранее Алена также открыто говорила о своих сложностях в жизни, связанных с расстройством пищевого поведения.