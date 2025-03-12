Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все

Филипп Киркоров объявил о своем решении отказаться от пластических операций.

На недавней юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии "Виктория" артист поделился своими мыслями с журналистами.

"На этом все. Больше некуда, ничего", — заявил он.

Киркоров подчеркнул, что в дальнейшем планирует поддерживать свою фигуру и здоровье исключительно с помощью физических нагрузок и правильного питания. Артист, который на протяжении своей карьеры неоднократно прибегал к услугам пластической хирургии, теперь решил изменить подход к поддержанию своей формы.

В марте 2023 года он прошел коррекцию позвоночника и воспользовался прессотерапией с применением специального оборудования. Хирург Тимур Хайдаров, который работал с поп-королем, провел процедуру, в ходе которой было удалено 30 литров жира. Однако певец опроверг слухи о том, что он делал операцию на лице, подчеркивая, что его решение отказаться от хирургического вмешательства связано с желанием вести более здоровый образ жизни.

Филипп Киркоров также рассказал о том, как его дети учатся за границей в школе-пансионате в Дубае. По словам артиста, это учебное заведение значительно повлияло на их самостоятельность. Во время каникул дети возвращаются домой и выполняют домашние обязанности: заправляют кровати, моют посуду и стирают вещи. Певец уверен, что такие навыки помогут им стать более независимыми и подготовленными к взрослой жизни.