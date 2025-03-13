Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза

С бильярдной компании Леонида Якубовича был взыскан через суд долг в размере 219 тысяч рублей за неоплату аренды.

Информация об этом просочилась в прессу. Известно, что компания была основана в 2005 году в Калининградской области. Леонид Якубович владеет 24% акций этого бизнеса. В начале своего существования бильярдная пользовалась популярностью, и телеведущий активно способствовал ее продвижению. Однако по прошествии первых пяти лет бизнес начал испытывать финансовые трудности и постепенно "просел" — детище ведущего оказалось под угрозой.

По данным телеграм-канала Mash, в конце декабря 2023 года бильярдная получила иск. Установлено, что компания не исполняла свои финансовые обязательства по аренде помещений, что и привело к судебному разбирательству. В результате суд удовлетворил исковые требования, и с компании было взыскано 219 тысяч рублей, включая государственную пошлину в размере 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году выручка компании сократилась на 56%, что указывает на серьезные проблемы с финансовым состоянием бизнеса. Несмотря на возникшие трудности, сам Леонид Якубович пока не сделал официальных комментариев по поводу случившегося. Также ранее сообщалось о том, что телеведущий на протяжении многих лет скрывал наличие роскошной десятикомнатной квартиры и замка стоимостью более миллиарда рублей.



