Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза

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Четверг 13 марта

03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем 18:03Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 16:12Переживающая отмены Лолита встала на защиту обвиненной Аллы Пугачевой 15:22Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"? 13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова 17:30Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?" 16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 14:00Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы 12:56Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце
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Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза

Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза
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С бильярдной компании Леонида Якубовича был взыскан через суд долг в размере 219 тысяч рублей за неоплату аренды.

Информация об этом просочилась в прессу. Известно, что компания была основана в 2005 году в Калининградской области. Леонид Якубович владеет 24% акций этого бизнеса. В начале своего существования бильярдная пользовалась популярностью, и телеведущий активно способствовал ее продвижению. Однако по прошествии первых пяти лет бизнес начал испытывать финансовые трудности и постепенно "просел" — детище ведущего оказалось под угрозой.

По данным телеграм-канала Mash, в конце декабря 2023 года бильярдная получила иск. Установлено, что компания не исполняла свои финансовые обязательства по аренде помещений, что и привело к судебному разбирательству. В результате суд удовлетворил исковые требования, и с компании было взыскано 219 тысяч рублей, включая государственную пошлину в размере 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году выручка компании сократилась на 56%, что указывает на серьезные проблемы с финансовым состоянием бизнеса. Несмотря на возникшие трудности, сам Леонид Якубович пока не сделал официальных комментариев по поводу случившегося. Также ранее сообщалось о том, что телеведущий на протяжении многих лет скрывал наличие роскошной десятикомнатной квартиры и замка стоимостью более миллиарда рублей.


Шоу-бизнес в Telegram

13 марта 2025, 03:48
Леонид Якубович. Кадр: YouTube
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам

Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe

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