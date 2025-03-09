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Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей?

Тест: насколько хорошо вы помните любимые фильмы из СССР для детей?
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Советские детские фильмы стали классикой, оставившей яркий след в сердцах зрителей.

В 60-х годах началась новая эра, что положило начало расцвету советского детского кино. Режиссеры стремились поднимать важные темы, одновременно создавая увлекательные истории для детей.

Это разнообразие пошло на пользу киноиндустрии и зрителям. К началу 80-х годов на экранах появилось такое количество детских фильмов, какого не было ни до, ни после. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните отечественные детские фильмы.

1. За какую хоккейную команду играли Сыроежкин и Электроник в фильме "Приключения Электроника"?

А) "Альбатрос"

Б) "Суффикс"

В) "Интеграл"

2. Какое прозвище дали заведующему уголком живой природы Вове Васильеву в фильме "Внимание, черепаха!"?

А) Фокусник

Б) Молчун

В) Йога

3. Как звали шмеля в песне из фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"?

А) Федя

Б) Петя

В) Вася

4. С помощью какого "пособия" старик Хоттабыч учил алфавит в одноименном фильме?

А) Цирковая программа

Б) Учебник географии

В) Газета "Труд"

5. Каким ветром принесло Мэри Поппинс в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"?

А) Северным

Б) Западным

В) Восточным

6. Какое угощение главная героиня фильма "Золушка" любила "больше всего на свете"?

А) Эклеры

Б) Мороженое

В) Клубничное варенье

Правильные ответы:

1. — В) "Интеграл"

2. — В) Йога

3. — А) Федя

4. — А) Цирковая программа

5. — В) Восточным

6. — Б) Мороженое

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9 марта 2025, 12:38
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