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Вторник 11 марта

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Переживающая отмены Лолита встала на защиту Аллы Пугачевой

Переживающая отмены Лолита встала на защиту Аллы Пугачевой
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Лолита Милявская прокомментировала ситуацию вокруг Примадонны.

Переживающая отмены певица Лолита Милявская встала на защиту Аллы Пугачевой, комментируя сообщения о предполагаемой причастности Примадонны к подготовке покушения на общественника и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Лолита уверена, что вся эта история не моет быть серьезной.

Ранее Виталий Бородин пожаловался, что подозревает уехавшую за рубеж певицу в покушении на его жизнь. Мотивом он назвал его неоднократные выступления против звездного семейства, а также о его призывах признать артистку иноагентом. Кроме того, он сообщил, что регулярно получает угрозы, предположительно, от Пугачевой.
По мнению певицы, Алла Борисовна, ведущая сейчас спокойную жизнь в кругу семьи и детей, попросту не могла организовать подобное преступление. Лолита добавила, что на язык Примадонна, конечно, остра, но не более того. Кроме того, знаменитость добавила, что Бородин, возможно, пошутил в преддверии 1 апреля.

Напомним, Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России в 2022 году. Сначала она вместе с мужем-иноагентом обосновались в Израиле, затем переехали на Кипр в Лимассол. Позже исполнительницу хита "Айсберг" видели в Латвии. Сейчас Примадонна с родными много путешествуют, но большую часть времени проводят в Израиле, где дети посещают школу. У всего семейства имеются израильские паспорта и гражданство Кипра.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 16:12
Лолита Милявская. Фото: Youtube / @Alla_Shishkina
Ридус✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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