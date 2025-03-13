Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала

Анна Семенович сделала важный шаг в своей жизни. Артистка переехала с женихом в загородный дом.

Об этом она сообщила своим поклонникам в личном блоге, поделившись подробностями о новом месте жительства. Певица призналась, что скрывала эту информацию от фанатов в течение нескольких дней, так как процесс переезда оказался довольно сложным.

"Мои любимые, я от вас пару дней это скрывала. Потому что были сложные два дня. Но я хочу поделиться с вами радостной новостью. Мы переехали за город", — написала Семенович, не скрывая своего восторга.

Теперь каждое утро знаменитость наслаждается чашкой кофе на свежем воздухе, любуясь красотой своей новой территории. "Я так давно мечтала жить за городом. Наконец моя мечта сбылась", — добавила она.

Певица также поделилась своим утренним ритуалом, похваставшись завтраком, который приготовила для себя и своего жениха. На столе у них оказался аппетитный омлет с колбасой, нарезанный бородинский хлеб, а также колбаса с сыром и красная соленая рыба. "Уже навела красоту, но переезд, конечно, дело серьезное", — отметила Анна.

Певица отметила, что ей предстоит еще много работы по обустройству нового дома. Ранее Семенович делилась с подписчиками своими планами на переезд, намекая на то, что занимается "гнездованием". Она активно покупала новые вещи для дома и радовалась подаркам, которые получила на свой день рождения.