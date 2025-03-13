Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала

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Четверг 13 марта

09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала 08:37Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери 03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем 18:03Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 16:12Переживающая отмены Лолита встала на защиту обвиненной Аллы Пугачевой 15:22Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"? 13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова 17:30Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?" 16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына
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Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала

Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала
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Анна Семенович сделала важный шаг в своей жизни. Артистка переехала с женихом в загородный дом.

Об этом она сообщила своим поклонникам в личном блоге, поделившись подробностями о новом месте жительства. Певица призналась, что скрывала эту информацию от фанатов в течение нескольких дней, так как процесс переезда оказался довольно сложным.

"Мои любимые, я от вас пару дней это скрывала. Потому что были сложные два дня. Но я хочу поделиться с вами радостной новостью. Мы переехали за город", — написала Семенович, не скрывая своего восторга.

Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов

Теперь каждое утро знаменитость наслаждается чашкой кофе на свежем воздухе, любуясь красотой своей новой территории. "Я так давно мечтала жить за городом. Наконец моя мечта сбылась", — добавила она.

Певица также поделилась своим утренним ритуалом, похваставшись завтраком, который приготовила для себя и своего жениха. На столе у них оказался аппетитный омлет с колбасой, нарезанный бородинский хлеб, а также колбаса с сыром и красная соленая рыба. "Уже навела красоту, но переезд, конечно, дело серьезное", — отметила Анна.

Певица отметила, что ей предстоит еще много работы по обустройству нового дома. Ранее Семенович делилась с подписчиками своими планами на переезд, намекая на то, что занимается "гнездованием". Она активно покупала новые вещи для дома и радовалась подаркам, которые получила на свой день рождения.

Шоу-бизнес в Telegram

13 марта 2025, 09:54
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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