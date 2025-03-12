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Среда 12 марта

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Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы

Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы
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Агата Муцениеце сделала неожиданное заявление о своем отношении к психологии и личным переживаниям.

Пока многие ее коллеги активно посещают кабинеты психологов, стараясь разобраться в своих эмоциях и переживаниях, актриса предпочитает обходиться без профессиональной помощи. В прошлом году она столкнулась с серьезными трудностями: развод с Павлом Прилучным стал настоящей битвой, которую обсуждала вся страна.

Конец 2024 года Агата провела в судах, пытаясь решить вопросы, касающиеся их сына Тимофея и алиментов. Изначально Прилучный настаивал на том, чтобы мальчик жил с ним, но скоре выяснилось, что Тимофей сам выбрал переезд к отцу.

Несмотря на испытания, Муцениеце сохраняет оптимизм и стойкость. Она уверена, что все переживания — это не просто трудности, а важный жизненный опыт, который формирует ее личность.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

"Я никогда не ходила к психологу. Мне нравятся мои травмы, и я не считаю, что с ними нужно бороться. Это мой багаж и богатство", — заявила актриса.

Она считает, что эмоциональный спектр жизни — от радости до разочарования — необходимо принимать с благодарностью. Для нее общение с близкими друзьями гораздо важнее и полезнее, чем сеансы у специалиста.

Тем временем сын актрисы Тимофей проводит время с отцом и его новой подругой Зепюр Брутян. При этом девятилетняя дочь Мия остается с Муцениеце. Недавно Агата устроила ей незабываемую пижамную вечеринку в честь дня рождения. В организации праздника ей помогал ее новый спутник, музыкант Петр Дранга.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 09:43
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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