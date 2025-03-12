В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть

В конце февраля 61-летний Михаил Ефремов, который находится в местах лишения свободы, обратился с просьбой об условно-досрочном освобождении. Сообщается, что у известного артиста есть хорошие шансы выйти на свободу раньше срока ввиду серьезных проблем со здоровьем.



В конце прошлого года Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом. Он жаловался на сильные боли в области живота. После обследования врачи обнаружили у него две прободных язвы желудка — заболевание, которое без своевременного вмешательства могло бы закончиться разрывом стенок органа и смертельным исходом. Артист прошел долгий процесс восстановления, находясь под постоянным контролем медиков около десяти дней и строго следуя специальной диете.



Ранее поступали сведения о рецидиве хронической болезни легких, а также о рецидивирующих транзиторных ишемических атаках, угрожающих здоровью головного мозга. Помимо этого, у Ефремова диагностированы другие сопутствующие недуги, такие как бронхиальная астма и стеноз внутренней сонной артерии. Все эти медицинские осложнения могут сыграть роль в принятии решения об УДО. Рассмотрение дела артиста запланировано на 24 марта. Его семья надеется на скорейшее возвращение Михаила домой.

Ксения Собчак рассказала, что жена актера призналась, что здоровье Ефремова и впрямь ухудшилось из-за длительного нахождения в тюрьме (почти пять лет), особенно усилилась астма и хронический бронхит. По ее словам, актер уже неоднократно обращался за медицинской помощью для снятия острых симптомов. Рассмотрение дела артиста запланировано на 24 марта. Его семья надеется на скорейшее возвращение Михаила домой.

"Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать", — говорила она.

Никита, сын Михаила Ефремова глубоко переживает ситуацию с отцом. Он заявил о своем желании поддерживать родителя не только материально, но и морально.