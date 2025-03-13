Киевлянка Клара Новикова откровенно рассказала о своем пребывании в лагере строгого режима

В жизни Клары Новиковой было столько удивительных историй, что впору снимать фильм! Про яркий момент своей биографии артистка поведала во время церемонии вручения Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро".

– Я вспоминаю свой первый выход на сцену, – говорит Новикова. – Я – киевленяка, меня не приняли в институт – киевский театральный институт имени Карпенко-Карого (ныне – Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого – Прим. ред.). Но был ансамбль комедии и водевиля, где играли одни пожилые артисты. Там не было молодых. Меня взяли туда помощником режиссера. Я думала, что это главная роль, а оказалось: "Девочка, принеси! Девочка, подай!"

Школу жизни и мастерства актриса прошла там мощную. "Я помню первый наш концерт – мы играли водевиль в лагере заключенных строгого режима, – вспоминает Клара Борисовна. – Это был северный Казахстан, город Степногорск. И начальник лагеря долго нам рассказывал, как мы должны себя вести с этим строгим режимом – по 25 лет сидящими людьми".

Напомним, в ноябре 2023 года Клара Борисовна дала ставший скандальным концерт в московском "Мюзик-холл". О детстве и юности она рассказывала на фоне задника с огромной фотографией киевской улицы и висящего на ней желто-синего полотнища. После этого даже зазвучали призывы проверить Новикову на финансирование ВСУ. В итоге артистка убрала вражеский нашей державе флаг и на концертах решила его больше не показывать.