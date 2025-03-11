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Вторник 11 марта

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Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников

Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников
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Юлия Барановская рассказала о произошедшем своим подписчикам.

В ночь на 11 марта над территорией России было зафиксировано нападение беспилотных летательных аппаратов, в ходе которого, по разным данным, было сбито 337 дронов. Эти события оказали значительное влияние на воздушное сообщение.

Юлия Барановская, оказавшаяся на борту одного из самолетов, следовавших в Москву, тоже пострадала от атаки беспилотников. Она написала в своем телеграм-канале, что внезапно пришлось изменить маршрут и взять курс на Северную столицу страны. Она подчеркнула спокойствие пассажиров и экипажа, а также профессионализм бортпроводников и пилотов, которые регулярно предоставляли информацию о ситуации на борту. Завершая свой пост, Барановская написала, что все же ей удалось вернутся в Москву и призвала беречь себя и своих близких.
В результате сложной оперативной обстановки восемь московских аэропортов временно приостановили свою работу, более 50 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. К утру 24 октября аэропорты Москвы возобновили свою деятельность в штатном режиме.
Ранее стало известно, что Барановская попала в санкционный список ЕС. На текущий момент санкционный режим ЕС в отношении России является беспрецедентным по масштабу, включающим около 700 различных ограничительных мер и более 2000 внесенных в черные списки российских граждан и компаний. Санкции в отношении физических лиц предполагают запрет на въезд в страны ЕС и блокировку активов. Для юридических лиц, помимо блокировки активов, введен запрет на любые деловые контакты с европейскими компаниями.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 18:03
Юлия Барановская. Фото: Youtube / @apogovorit
Телеграм-канал @ybaranovskaya_tv• Требует проверки

Фоторепортаж

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

Фото: соцсети / @andrey.arshavin10
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: шоу &quot;Прямой эфир&quot; / телеканал &quot;Россия 1&quot; / smotrim.ru
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

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