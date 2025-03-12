Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой

Анастасия Волочкова прошла, что называется, огонь, воду и медные трубы. Казалось бы, ей вообще ничего уже не страшно. Но все-таки стальные нервы сдали и у 49-летней балерины всея Руси.

В новом телепроекте телеканала СТС "В темноте" звезды попадают в таинственный дом, где проводят два дня в полной темноте и изоляции. Известные актеры, блогеры и спортсмены согласились на участие, не зная формата и правил игры.

Оказавшись в непростых условиях, некоторые так испугались, что решили отказаться. Среди них — Анастасия Волочкова, которая поначалу храбрилась. "Мне вообще не страшно. Я Анастасия Волочкова, я ничего не боюсь. Знаю, что буду душой компании, поэтому проведу эти два дня в кайфе", — духарилась она.

Правда, как только выключился свет, у примы началась истерика. Это зрелище не для слабонервных: балерина ругалась, плакала, материлась и умоляла отпустить ее домой.

"Я просто сбежала, потому что не могу позволить издеваться над своим организмом. В этой темноте ничего не понимаешь, голова кружится, тошнит. Подвергать меня такому испытанию, извините, просто неподобающе. Я два дня назад сошла со сцены, послезавтра у меня творческий вечер. Ноги и руки — мой божественный инструмент, которым я свечу для людей. Я танцую, у меня новое шоу, мне ни в коем случае нельзя рисковать", — признавалась она "Дни.ру" после съемок.

Кроме Волочковой, испытание темнотой пройдут: Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Анна Цуканова-Котт, Алана Мамаева, Катя Адушкина, Аня Покров, Наталия Медведева, Маш Милаш и другие звезды. Кто из них дойдет до конца, а кто тоже попросится домой, зрители узнают 16 марта в 19:30 на СТС, когда выйдет первый выпуск шоу.