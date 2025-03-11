Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены

Певица Алсу после развода стала чаще появляться на публике.

На пресс-завтраке премии "МУЗ-ТВ 2025" Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены, и поделилась своими творческими задумками на будущее. Певица отметила, что у нее еще осталось достаточно места для размещения новых наград. Как оказалось, часть трофеев находится у певицы дома, а другая — в офисе.

Финалистка "Евровидения-2000" заявила, что в прошлом году отметила 25-летие своей карьеры, так что следующие 25 лет она посвятит заполнению свободных полок, поэтому заканчивать свое творчество не намерена.

Стоит напомнить, что певческая карьера Алсу началась в 1998 году, когда ей исполнилось 15 лет. Ее первая песня "Зимний сон" мгновенно завоевала популярность. Позже, в 2006 году, после замужества, Алсу стала реже появляться на сцене. Однако после громкого развода в 2024 году она вернулась к активной музыкальной деятельности.

Ранее Алсу, которой сейчас 41 год, в шутливом ключе назвала себя "разведенкой с прицепом". Она призналась, что никогда не планировала расстаться с супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, и потому даже не задумывалась о заключении брачного контракта.

Напомним, семья Абрамовых распалась, по слухам, из-за измен мужа Алсу. В качестве разлучницы даже называли одну из знаменитых моделей. Однако ни одна из сторон официально эту информацию не подтвердила.

Сейчас Ян Абрамов и Алсу находятся на стадии раздела имущества, которое пока не могут поделить. Ранее супруг предлагал певицы 2,5 млн, чтобы решить этот вопрос без суда, но исполнительница отказалась.