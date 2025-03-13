С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне

Прохор Шаляпин поделился шокирующими подробностями о своих переживаниях. Это произошло на съемках нового шоу "В темноте", которое выходит на телеканале СТС.

По словам артиста, его ударило током во время одного из испытаний, и он испытывал сильный страх, что может потерять сознание. Съемки шоу "В темноте" обещали участникам необычные и экстремальные условия: пятерым знаменитостям предстояло провести два дня в полной темноте, без доступа к гаджетам и предварительной подготовки. Участники, включая Прохора, не знали, что именно их ждет на площадке, и это добавило элемент неожиданности и страха.

"Я всегда боялся практически всего: воды, огня, высоты и темноты. Когда я попал в эту ситуацию, у меня возникло ощущение, что я оказался в каком-то кошмарном сне. Это шоу действительно уникально! Я не представляю, как можно так долго находиться в одном пространстве в абсолютной темноте — это очень тяжело. Не каждый сможет это вынести. Я снова испытал настоящую перезагрузку. Это похоже на американские горки: тебя крепко привязывают, и ты мчишься с бешеной скоростью в неизвестность", — рассказал Прохор о своих ощущениях.

Однако помимо страха перед темнотой, участников ожидали и другие испытания, которые добавили адреналина в атмосферу шоу. В одном из заданий за ошибки участников применяли электрический ток. По словам Шаляпина, он едва не потерял сознание от боли.

"Я не собака на привязи, чтобы меня так мучили током. Удар был достаточно сильным, и я реально боялся потерять сознание. Это было очень неприятно", — признался артист.

Прохор подчеркнул, что такие экстремальные условия не только испытывают физическую выносливость участников, но и проверяют их психологическую устойчивость. Несмотря на трудности, он считает опыт полезным и интересным, так как помогает понять свои пределы и преодолеть страхи.