Отчаявшаяся Лолита уехала из России

Лолита Милявская до сих пор чувствует отголоски той самой скандальной вечеринки.

Певица Лолита Милявская уехала из России. Летом прошлого года певица снова стала появляться на публике после злосчастной "голой вечеринки", в которой ей довелось принять участие. Начала она и выступать, но возобновившаяся карьера снова стала рушиться. Против нее выступили общественники. Они призвали организаторов концерта прекратить сотрудничество с Милявской, поскольку она подает современному поколению дурной пример.

Теперь стало известно, что отчаявшаяся Лолита отправилась в Европу на короткий отдых. Ее дочь, Ева, с раннего детства воспитывалась бабушкой в Киеве, а певица навещала их в промежутках между гастролями. В 2022 году Лолита экстренно перевезла семью в Болгарию, где у нее есть недвижимость – коттедж и апартаменты на побережье. Сейчас артистка часто навещает своих близких в Европе.

После окончания школы Ева поступила на филологический факультет Варшавского университета. Ева свободно владеет пятью языками, чем очень гордится ее мать. Лолита назвала дочь своим единственным утешением.

Ранее Милявская призналась, что Ева очень сильно любит кофе. она его пьет очень сладким и тем самым похожа на свою бабушку. Сама Лолита отметила, что не выдержала бы такую дозу кофеина.