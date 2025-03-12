Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился

Наталья Подольская замужем за Владимиров Пресняковым около 15 лет.

Участница музыкального конкурса "Евровидение-2005" Наталья Подольская призналась, что важный для слабого пола праздник – Международный женский день провела в ссоре с мужем Владимиром Пресняковым. В этот день Пресняков был на гастролях и отправил жене эмоциональное голосовое сообщение, где рассказал о любви и поблагодарил супругу за все. Но в ответ на это признание Подольская решила воспользоваться моментом и попросить у супруга новенький iPhone. Это возмутило Преснякова, ведь ранее на 23 февраля она преподнесла ему всего лишь шуточную футболку.

"В смысле? Ты мне маечку? А я тебе iPhone?" – разозлился артист.

Тем не менее, несмотря на разочарование, он исполнил ее желание и купил телефон.

Кстати, желание Владимира сэкономить обоснованно глобальными планами семейства. Пара в скором времени планирует переехать в дом побольше, ведь мальчишки (сыновья Преснякова и Подольской) подрастают, и им нужно все больше места.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке 15 лет. Их свадьба состоялась 5 июня 2010 года в церкви Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. В семье подрастают два сына: Артемий, родившийся 5 июня 2015 года, и Иван, появившийся на свет 22 октября 2020 года. Помимо этого, у Преснякова есть старший сын Никита, которому сейчас 33 года, от предыдущего брака с Кристиной Орбакайте.

