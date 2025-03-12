"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой

Но суд вряд ли примет сторону жены очередной жены юмориста Петросяна. "С юридической точки зрения перспектив мало, – уверена юрист Катя Гордон. – Ведь критикуют не конкретно жену возрастного комика, а некий собирательный образ – персонажа, который высокомерно относится к простым людям".
"Что касается Омара, то он вообще имеет полное право как специалист оценить прикид новоиспеченной светской дивы. И тут уж извините, ну жутко безвкусно одевается человек. Ну глаза болят", – поддержала звездного стилиста Катя Гордон.
По ее мнению, "высказывания этой мадам оскорбили многих российских женщин".
"Некое социальное разделение на богатых и бедных и право одних что-то носить, а вторым залезть под лавку, – убеждает Гордон. – Я скорее бы ее высказывания проанализировала, честно говоря".
Стоит напомнить, что не все в стране понимают, кто такая Татьяна Брухунова, что она сделала для России и почему про нее так много говорят. И часто вспоминают строчки из стихотворения Бориса Пастернака:
Позорно, ничего не знача,Быть притчей на устах у всех.