"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой

Дорогие, дизайнерские, но часто нелепые наряды пятой жены Евгения Петросяна стали притчей во языцех. Она мнит себя королевой красоты, но люди часто смеются над странными образами уроженки Тулы. Звездный стилист Омар Байрамов компетентно высказался о платьях, сумках и чепчиках королевы социальных сетей. Он дал ей дельные профессиональные советы, предложил помочь подобрать красивые образы из своей коллекции худи и футболок. А та обиделась и публично пригрозила судом!

Но суд вряд ли примет сторону жены очередной жены юмориста Петросяна. "С юридической точки зрения перспектив мало, – уверена юрист Катя Гордон. – Ведь критикуют не конкретно жену возрастного комика, а некий собирательный образ – персонажа, который высокомерно относится к простым людям".

"Что касается Омара, то он вообще имеет полное право как специалист оценить прикид новоиспеченной светской дивы. И тут уж извините, ну жутко безвкусно одевается человек. Ну глаза болят", – поддержала звездного стилиста Катя Гордон.

По ее мнению, "высказывания этой мадам оскорбили многих российских женщин".

"Некое социальное разделение на богатых и бедных и право одних что-то носить, а вторым залезть под лавку, – убеждает Гордон. – Я скорее бы ее высказывания проанализировала, честно говоря".

Стоит напомнить, что не все в стране понимают, кто такая Татьяна Брухунова, что она сделала для России и почему про нее так много говорят. И часто вспоминают строчки из стихотворения Бориса Пастернака:

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.