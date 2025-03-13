Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно

Ольга Бузова поделилась с поклонниками своими привычками.

Ольга Бузова, как и многие знаменитости, следит за своей фигурой, сочетая правильное питание с регулярными физическими упражнениями. Однако звезда иногда балует себя любимыми лакомствами. Так, в своем телеграм-канале певица поделилась видео, на котором она гуляет по автозаправочной станции (АЗС), держа в руках хот-дог.

В комментарии к видео Ольга призналась, что у нее есть одна странная привычка – во время поездок по стране она всегда покупает и съедает сосиску в тесте на каждой остановке на заправке. Бузова отметила, что эти сосиски всегда кажутся ей невероятно аппетитными, и она уверена, что их потребление не оказывает негативного влияния на ее фигуру, поэтому не видит в этом пристрастии ничего плохого. Артистка подчеркнула, что готова наслаждаться хот-догом с полной уверенностью в себе.

Бузова поделилась, что эта привычка сформировалась у нее еще в период активной гастрольной деятельности. Во время переездов она часто перекусывала лапшой быстрого приготовления, а в длительных автомобильных поездках предпочитала хот-доги. Певица добавила, что в обычной жизни ее меню значительно отличается от дорожных перекусов, но в путешествиях ее неизменно тянет к этому блюду. В подтверждение своих слов она опубликовала фото из автомобиля, где видно уже надкусанный хот-дог, и отметила, что он был действительно восхитительным на вкус.

"Это было божественно", — призналась Бузова.