89-летняя вдова Алексея Баталова ослепла

У Гитаны Леонтенко возникли серьезные проблемы со зрением.



После кончины Алексея Баталова его вдова Гитана Леонтенко и их дочь Мария продолжают жить в большой квартире в самом сердце Москвы. Им помогает сиделка и помощница. Мария, страдающая ДЦП, уже много лет вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Ей сейчас 57 лет.

По словам вдовы, хотя с жильем у нее все в порядке, здоровье оставляет желать лучшего. Она упомянула, что из-за стрессов она практически совсем ослепла и практически ничего не видит. Несмотря на это, она утверждает, что может двигаться и совершать некоторые действия самостоятельно, но отсутствие зрения вызывает у нее сильный страх. Предполагается, что потеря зрения могла стать результатом переживаний, связанных с судебными разбирательствами вокруг наследства.

Стоит отметить, что ранее имуществом семьи пытались незаконно завладеть. В результате судебных процессов в мае 2023 года актер Михаил Цивин был осужден на пять лет лишения свободы, а участвующая в этой афере актриса Наталья Дрожжина получили условный срок сроком на четыре года.

Цивин и Дрожжина настаивали на том, что дружили с Баталовым и получили разрешение заботиться о его жене и дочери, а также управлять наследственными активами, включая квартиры, которые они сдавали в аренду. Однако после смерти актера вдова опровергла эти утверждения.

