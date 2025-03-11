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Вторник 11 марта

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89-летняя вдова Алексея Баталова ослепла

89-летняя вдова Алексея Баталова ослепла
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У Гитаны Леонтенко возникли серьезные проблемы со зрением.

После кончины Алексея Баталова его вдова Гитана Леонтенко и их дочь Мария продолжают жить в большой квартире в самом сердце Москвы. Им помогает сиделка и помощница. Мария, страдающая ДЦП, уже много лет вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Ей сейчас 57 лет.

По словам вдовы, хотя с жильем у нее все в порядке, здоровье оставляет желать лучшего. Она упомянула, что из-за стрессов она практически совсем ослепла и практически ничего не видит. Несмотря на это, она утверждает, что может двигаться и совершать некоторые действия самостоятельно, но отсутствие зрения вызывает у нее сильный страх. Предполагается, что потеря зрения могла стать результатом переживаний, связанных с судебными разбирательствами вокруг наследства.

Стоит отметить, что ранее имуществом семьи пытались незаконно завладеть. В результате судебных процессов в мае 2023 года актер Михаил Цивин был осужден на пять лет лишения свободы, а участвующая в этой афере актриса Наталья Дрожжина получили условный срок сроком на четыре года.

Цивин и Дрожжина настаивали на том, что дружили с Баталовым и получили разрешение заботиться о его жене и дочери, а также управлять наследственными активами, включая квартиры, которые они сдавали в аренду. Однако после смерти актера вдова опровергла эти утверждения.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 19:33
Алексей Баталов. Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
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Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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