Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы

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Четверг 13 марта

11:58С Валерием Меладзе приключился инцидент во время тайного приезда в Москву 11:18Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы 11:13Кристина Орбакайте после череды отмен готовится к большому концерту за 26 милионов 09:54Семенович решилась на кардинальные перемены: Пару дней это скрывала 08:37Успенская пришла в восторг от вида крутящейся на шесте дочери 03:48Над детищем 79-летнего Якубовича нависла серьезная угроза 00:17С Шаляпиным приключился инцидент на съемках шоу: Оказался в каком-то кошмарном сне 00:14Муцениеце заставляет дочь заниматься нелюбимым делом: Это закаляет 20:30Продюсер заявил, что Ротару вернется в Россию при одном условии 20:14Скрывавшийся от сбитой пенсионерки Буйнов прервал молчание и вышел на связь с важным известием 19:13Подольская провела важный день в ссоре с Пресняковым: разозлился 18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем 18:03Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 16:12Переживающая отмены Лолита встала на защиту обвиненной Аллы Пугачевой 15:22Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"? 13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова
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Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы

Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы
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Анна Седокова вернулась к активной работе после тяжелого периода, связанного со смертью ее бывшего избранника Яниса Тиммы.

В последние три месяца певица погрузилась в творческий процесс, записывая новые песни, которые стали отражением ее чувств и переживаний.

"Я долго молчала, и никто не знает, что я чувствовала", — сообщила Анна.

Вскоре поклонники смогут услышать ее новую композицию, посвященную былой любви с Янисом. Теперь Седокова активно участвует в различных телепроектах. Она только что вернулась из-за границы, где снималась для нового шоу, и сейчас занята еще в двух телевизионных проектах. Одним из них станет телеигра "В темноте", премьера которой запланирована на 16 марта 2025 года на канале СТС. В этом шоу пять знаменитостей, включая Анну, окажутся в загадочном доме на два дня — и все это время они проведут в полной темноте.

Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов

Анна поделилась своими впечатлениями от участия в этом эксперименте.

"Ни на секунду не могла подумать, что такое возможно. Я могла предположить многое, но только не это", — описала свои эмоции знаменитость.

По ее словам, опыт оказался крайне необычным и даже пугающим. "Это полный блэкаут! Я испытывала животный страх за свою жизнь. Это шоу не похоже ни на одно, в котором я участвовала ранее. Накал эмоций был невероятным", — рассказала исполнительница.

Чтобы справиться с волнением и сохранить самообладание, Седокова взяла с собой игрушку своего сына Гектора — тигренка, который стал для нее символом силы. "Я поняла, что должна быть такой же смелой, как этот тигренок", — отметила она.

На съемках шоу страх Анны был очевиден. В одном из видео она выглядит испуганной. "А что если у меня начнется паническая атака? Что мы будем делать? Я ничего не вижу... Если у меня появится "белочка" — что я буду делать?", — задалась она вопросом.

Несмотря на все переживания, Седокова продолжает работать и принимать заказы на выступления. Известно, что гонорар за один ее концерт стартует от 1,5 миллиона рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

13 марта 2025, 11:18
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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