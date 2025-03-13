Седокова испытала жуткий страх на съемках популярного шоу после смерти Тиммы

Анна Седокова вернулась к активной работе после тяжелого периода, связанного со смертью ее бывшего избранника Яниса Тиммы.

В последние три месяца певица погрузилась в творческий процесс, записывая новые песни, которые стали отражением ее чувств и переживаний.

"Я долго молчала, и никто не знает, что я чувствовала", — сообщила Анна.

Вскоре поклонники смогут услышать ее новую композицию, посвященную былой любви с Янисом. Теперь Седокова активно участвует в различных телепроектах. Она только что вернулась из-за границы, где снималась для нового шоу, и сейчас занята еще в двух телевизионных проектах. Одним из них станет телеигра "В темноте", премьера которой запланирована на 16 марта 2025 года на канале СТС. В этом шоу пять знаменитостей, включая Анну, окажутся в загадочном доме на два дня — и все это время они проведут в полной темноте.

Анна поделилась своими впечатлениями от участия в этом эксперименте.

"Ни на секунду не могла подумать, что такое возможно. Я могла предположить многое, но только не это", — описала свои эмоции знаменитость.

По ее словам, опыт оказался крайне необычным и даже пугающим. "Это полный блэкаут! Я испытывала животный страх за свою жизнь. Это шоу не похоже ни на одно, в котором я участвовала ранее. Накал эмоций был невероятным", — рассказала исполнительница.

Чтобы справиться с волнением и сохранить самообладание, Седокова взяла с собой игрушку своего сына Гектора — тигренка, который стал для нее символом силы. "Я поняла, что должна быть такой же смелой, как этот тигренок", — отметила она.

На съемках шоу страх Анны был очевиден. В одном из видео она выглядит испуганной. "А что если у меня начнется паническая атака? Что мы будем делать? Я ничего не вижу... Если у меня появится "белочка" — что я буду делать?", — задалась она вопросом.

Несмотря на все переживания, Седокова продолжает работать и принимать заказы на выступления. Известно, что гонорар за один ее концерт стартует от 1,5 миллиона рублей.