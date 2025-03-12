Григорий Лепс встречается с молодой девушкой и хочет от нее детей.

Григорий Лепс готовится к новому этапу в личной жизни — его роман с 19-летней студенткой-дизайнером из Лондона Авророй вскоре завершится бракосочетанием. О планах на лето артист рассказал журналистам, добавив, что надеется успеть подготовиться к важному событию. Более того, он приобрел новый пиджак, который пока держит в секрете.

Аврора тоже активно делится новостями о грядущем событии в соцсетях. Она рассказала, что планирует надеть сразу три свадебных платья. Сейчас девушка продолжает учебу в Лондоне, но собирается переехать в Москву после окончания учебного года в июне. В столице она рассчитывает поступить в другой вуз, среди возможных вариантов — Британская высшая школа дизайна, чтобы продолжить образование на втором курсе.

Для Григория важно начать семейную жизнь с церковного таинства, и пара планирует венчание, которое пройдет в одном из святых мест, например, в Даниловском монастыре. Торжество будет скромным, ведь певец хочет пригласить лишь самых близких друзей. Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы. Он заверил, что коллег по шоу-бизнесу на свадьбе звать не будет. Хотя еще совсем недавно SHAMAN заявлял о намерении посетить торжество.

По словам организатора свадеб Дмитрия Писарева, торжество обещает обойтись недешево. Только услуги кейтеринга для сотни гостей обойдутся примерно в полмиллиона рублей, а если добавить премиальное обслуживание, сумма удвоится. Как отмечает эксперт, общие затраты будут зависеть от запросов пары и их финансовых возможностей. В пример приводятся разные форматы празднования — от уютного семейного ужина до роскошных мероприятий с участием знаменитостей и театральными представлениями.

Место для праздника, скорее всего, выберут на одной из площадок, принадлежащих Арасу Агаларову, где Лепс ранее отмечал свои дни рождения. Однако возможны и другие варианты, такие как просторные лофты. Средняя стоимость приличной свадьбы на сто персон, включая банкет, флористику, ведущего и живую музыку, оценивается в 2–3 миллиона рублей, не считая гонораров звезд.