Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы

Состояние сбитой Буйновым пенсионерки ухудшилось Тесты Семенович понесла большие расходы Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна КеосаянаПоявились новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окнаВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о РоссииЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористуУниженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу

Лента новостей

Среда 12 марта

18:21Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы 17:26В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть 16:15Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников 15:35У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву 14:26Тест: угадайте название фильма из СССР по смешным отзывам недовольных зрителей 13:29"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой 13:25На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы 13:07Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности 12:07У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак 11:16От этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды 11:00С Бузовой случилось ужасное в самый ответственный момент: Я была в панике 10:12Плакала и материлась: в сеть попало душераздирающее видео издевательства над Волочковой 09:43Муцениеце отказалась от помощи специалиста после суда с Прилучным: Нравятся мои травмы 08:47Ковальчук сбежала от Харламова на край света после свадьбы 06:44Киркоров объявил о важном бесповоротном решении: На этом все 03:26Бритни Спирс поразила откровенным танцем без штанов перед камерой 00:17Принц Уильям потребовал от Меган Маркл перестать порочить память принцессы Дианы 20:14Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 19:3389-летняя вдова Алексея Баталова ослепла 18:49Оставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 18:13Изменившаяся Натали приготовила себе место на кладбище рядом с покойным мужем 18:03Юлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 16:12Переживающая отмены Лолита встала на защиту обвиненной Аллы Пугачевой 15:22Вернувшая к музыкальной деятельности Алсу раскрыла, когда планирует уйти со сцены 14:44Тест: насколько хорошо вы знаете советскую весеннюю комедию "Девушка без адреса"? 13:37Водонаевой потребовалась медицинская помощь из-за инцидента 12:31В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки 11:52Состояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 10:32Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе 09:44Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву 08:56Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве 08:28Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве 06:34Бузовой вынесли неутешительный вердикт: Глубоко одинокий человек 03:29Костенко сцепилась с поклонницей из-за слов о беременности 00:17Тарзан предпочел семейному отдыху с Королевой приятный досуг с другими женщинами 21:22Аллу Пугачеву обвинили в покушении на убийство 19:21Оставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 18:20Рианна рожала в жемчужном колье и солнцезащитных очках 18:11Вика Цыганова публично плюнула в Филиппа Киркорова 17:30Пугачева вышла на связь после скандала и разозлила поклонников: "Совесть есть?" 16:18Жена попавшего в больницу Петросяна обескуражила поклонников, опубликовав его фото: лица нет 15:40Шокированная мать SHAMAN эмоционально высказалась по поводу нового романа сына 14:00Тест: угадайте советский фильм по воспоминаниям съемочной группы 12:56Седокова решилась на откровение после смерти Тиммы: Ты разбил мое сердце 11:58Сердюков приревновал Бородину к мальчику-официанту: Наблюдал за ситуацией с недовольством 11:42Лучшая заполняемость зала: как в "Ленкоме Марка Захарова" встретили изменения правил продажи билетов 11:23Семенович проболталась о найденном в стриптиз-клубе новом любовнике певицы Славы 11:01"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков 10:22Униженная в эфире шоу Алсу с отборной бранью отомстила популярному юмористу 10:08Снова Казанова: продолжение истории обаятельного мошенника
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы

Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы
32

Григорий Лепс встречается с молодой девушкой и хочет от нее детей.

Григорий Лепс готовится к новому этапу в личной жизни — его роман с 19-летней студенткой-дизайнером из Лондона Авророй вскоре завершится бракосочетанием. О планах на лето артист рассказал журналистам, добавив, что надеется успеть подготовиться к важному событию. Более того, он приобрел новый пиджак, который пока держит в секрете.

Аврора тоже активно делится новостями о грядущем событии в соцсетях. Она рассказала, что планирует надеть сразу три свадебных платья. Сейчас девушка продолжает учебу в Лондоне, но собирается переехать в Москву после окончания учебного года в июне. В столице она рассчитывает поступить в другой вуз, среди возможных вариантов — Британская высшая школа дизайна, чтобы продолжить образование на втором курсе.

Для Григория важно начать семейную жизнь с церковного таинства, и пара планирует венчание, которое пройдет в одном из святых мест, например, в Даниловском монастыре. Торжество будет скромным, ведь певец хочет пригласить лишь самых близких друзей. Лепс сделал неожиданное заявление по поводу своей свадьбы. Он заверил, что коллег по шоу-бизнесу на свадьбе звать не будет. Хотя еще совсем недавно SHAMAN заявлял о намерении посетить торжество.

По словам организатора свадеб Дмитрия Писарева, торжество обещает обойтись недешево. Только услуги кейтеринга для сотни гостей обойдутся примерно в полмиллиона рублей, а если добавить премиальное обслуживание, сумма удвоится. Как отмечает эксперт, общие затраты будут зависеть от запросов пары и их финансовых возможностей. В пример приводятся разные форматы празднования — от уютного семейного ужина до роскошных мероприятий с участием знаменитостей и театральными представлениями.

Место для праздника, скорее всего, выберут на одной из площадок, принадлежащих Арасу Агаларову, где Лепс ранее отмечал свои дни рождения. Однако возможны и другие варианты, такие как просторные лофты. Средняя стоимость приличной свадьбы на сто персон, включая банкет, флористику, ведущего и живую музыку, оценивается в 2–3 миллиона рублей, не считая гонораров звезд.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 18:21
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?

Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets

По теме

Одинокий Григорий Лепс отказался от пышной свадьбы с Авророй Киба

Молодая невеста Лепса приняла важное решение
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть

В ожидании УДО Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом: Шансы есть
В конце февраля 61-летний Михаил Ефремов, который находится в местах лишения свободы, обратился с просьбой об условно-досрочном освобождении. Сообщается, что у известного артиста есть хорошие шансы выйти на свободу раньше срока ввиду серьезных проблем со здоровьем. В конце прошлого года Михаил Ефремов попал в больницу с серьезным диагнозом.

Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников

Звезда "Служебного романа" раскрыла, почему Лариса Долина стала жертвой мошенников
Светлана Немоляева рассказала, почему сама доверяет злоумышленникам. В последнее время наблюдается тревожный рост случаев мошенничества, совершаемых как по телефону, так и через интернет.

У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву

У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву
Алла Пугачева не скрывает, что раньше часто прибегала к помощи пластических хирургов. Алла Пугачева скоро отметит свое 76-летие.

"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой

"Глаза болят": Гордон вслед за Байрамовым высказалась о безвкусице Брухуновой
Дорогие, дизайнерские, но часто нелепые наряды пятой жены Евгения Петросяна стали притчей во языцех. Она мнит себя королевой красоты, но люди часто смеются над странными образами уроженки Тулы. Звездный стилист Омар Байрамов компетентно высказался о платьях, сумках и чепчиках королевы социальных сетей. Он дал ей дельные профессиональные советы, предложил помочь подобрать красивые образы из своей коллекции худи и футболок. А та обиделась и публично пригрозила судом! Но суд вряд ли примет сторону жены очередной жены юмориста Петросяна.

У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак

У 90-летней звезды фильма "Ирония судьбы" Талызиной нашли рак
У Валентины Талызиной, знаменитой актрисы, известной по роли в культовом фильме "Ирония судьбы", обнаружили серьезное заболевание. После проведенного медицинского обследования у нее был выявлен рак поджелудочной железы.

Выбор читателей

11/03ВтрРазгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты 11/03ВтрЮлия Барановская пострадала от атаки беспилотников 11/03ВтрОставшаяся без предложения Анна Семенович понесла большие расходы 10/03ПндОставшаяся без жилья Лариса Долина снова стала жертвой мошенников 11/03ВтрСостояние сбитой Буйновым пенсионерки сильно ухудшилось: Реальная угроза жизни 12/03СрдОт этих-то никто не ожидал: среди поддержавших беглянку Пугачеву оказались российские звезды