Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе

Свадьба дочери известной балерины Анастасии Волочковой приближается с каждым днем. Вокруг этого события уже возникло множество обсуждений.

19-летняя Ариадна выходит замуж за бизнесмена Никиту Григоряна, которого она представила публике на праздновании дня рождения своей матери в феврале. Волочкова с теплотой говорила о своем будущем зяте. Она готова вложить значительные средства в организацию свадьбы, чтобы сделать этот день незабываемым для своей дочери.

Церемония и банкет назначены в роскошном особняке Мясникова в центре Санкт-Петербурга. По слухам, Анастасия планировала потратить на свадьбу около десяти миллионов рублей. Однако сама она опровергла эту информацию, заявив, что никогда не делала подобных заявлений. "Люди сами слагают вот эти небылицы", — отметила балерина.

Интересно, что на свадьбе не будут присутствовать ни отец невесты Игорь Вдовин, ни родители жениха. Оказалось, что родители Никиты избегают встречи с Волочковой и до сих пор не знакомы с ней.

"Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор", — прокомментировала ситуацию Анастасия.

Свадебное торжество будет довольно скромным: на мероприятие пригласят всего 25 человек. Это решение стало результатом желания сделать праздник более интимным и личным. Несмотря на отсутствие родителей обеих сторон, Волочкова уверена, что главное — это счастье ее дочери и ее избранника.