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Вторник 11 марта

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Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе

Родители жениха дочери Волочковой избегают знакомства с балериной: Их не будет на свадьбе
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Свадьба дочери известной балерины Анастасии Волочковой приближается с каждым днем. Вокруг этого события уже возникло множество обсуждений.

19-летняя Ариадна выходит замуж за бизнесмена Никиту Григоряна, которого она представила публике на праздновании дня рождения своей матери в феврале. Волочкова с теплотой говорила о своем будущем зяте. Она готова вложить значительные средства в организацию свадьбы, чтобы сделать этот день незабываемым для своей дочери.

Церемония и банкет назначены в роскошном особняке Мясникова в центре Санкт-Петербурга. По слухам, Анастасия планировала потратить на свадьбу около десяти миллионов рублей. Однако сама она опровергла эту информацию, заявив, что никогда не делала подобных заявлений. "Люди сами слагают вот эти небылицы", — отметила балерина.

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов

Интересно, что на свадьбе не будут присутствовать ни отец невесты Игорь Вдовин, ни родители жениха. Оказалось, что родители Никиты избегают встречи с Волочковой и до сих пор не знакомы с ней.

"Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор", — прокомментировала ситуацию Анастасия.

Свадебное торжество будет довольно скромным: на мероприятие пригласят всего 25 человек. Это решение стало результатом желания сделать праздник более интимным и личным. Несмотря на отсутствие родителей обеих сторон, Волочкова уверена, что главное — это счастье ее дочери и ее избранника.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 10:32
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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