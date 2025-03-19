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Среда 19 марта

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Пытавшийся убрать собственного "двойника" Сергей Жуков с треском провалился

Пытавшийся убрать собственного "двойника" Сергей Жуков с треском провалился
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Сергей Жуков с треском провалился в попытках убрать со сцены собственного "двойника". Суд вернул иск певца на сумму пять миллионов рублей.

Певец Андрей Белянин, исполняющий трибьют-шоу, посвященное знаменитой группе "Руки вверх!", полностью копирует стиль и манеру исполнения Жукова. Такой подход вызвал недовольство самого артиста, который решил обратиться в суд с иском против своего подражателя.

Однако, по неизвестным причинам, арбитражный суд Москвы не принял заявление Жукова. В результате суд вернул иск обратно исполнителю, оставив его без дальнейшего рассмотрения. Это решение стало неожиданным поворотом в конфликте, который уже привлек внимание общественности и прессы.

Сергей Жуков. Фото: Феликс Грозданов

Сергей Жуков также ранее поднимал вопрос о своих авторских правах на песни группы "Руки вверх!". Артист говорил, что никогда не передавал права на свои композиции, что стало актуальным на фоне его конфликта с бывшим продюсером группы Андреем Маликовым. Этот вопрос также стал предметом судебных разбирательств, поскольку Жуков подал иск в арбитражный суд с просьбой запретить компании "Джем" и ООО "Компания Топ7" требовать блокировки фильма "Руки вверх!" на различных онлайн-платформах. Ответчики утверждают, что у них есть права на фонограммы, использованные в фильме.

Сергей Жуков и его команда уверяют, что в фильме использованы новые фонограммы, которые были созданы специально для этого проекта. Конфликт между артистами и продюсерами продолжает развиваться, и пока неясно, как он будет разрешен.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 16:40
Сергей Жуков. Фото: Феликс Грозданов
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

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