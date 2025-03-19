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Среда 19 марта

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Неприступная Этери Тутберидзе удивила поклонников бурей эмоций

Неприступная Этери Тутберидзе удивила поклонников бурей эмоций
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Этери Тутберидзе вырастила дочь-фигуристку.

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Сообщается, что их профессиональные отношения и дружба со временем переросли в романтические, и в 2022 году Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в США. Информация об их бракосочетании стала известна общественности спустя полгода после самого события.

Сообщается, что накануне пара отметила годовщину своей свадьбы. Мама Глеба Смолкина, Светлана, опубликовала трогательное видео, посвященное сыну и его жене. В видео были показаны интересные и яркие моменты из их совместной жизни, включая празднование дня рождения Дианы, игры с собаками, тренировки, общение с поклонниками и путешествия. В видео также был включен отрывок беседы между мужем Светланы, актером Борисом Смолкиным, и Этери Тутберидзе. Светлана Смолкина обратилась к сыну и невестке, пожелав им как можно больше веселых, милых, теплых и уютных дней, месяцев и лет. Глеб Смолкин выразил благодарность своей маме за трогательное поздравление.

Обычно невозмутимая и неприступная Этери Тутберидзе, в комментариях к видео, удивила поклонников, проявив бурю эмоций. Она нежно обратилась к дочери и зятю, эмоционально назвав их "добрыми, милыми, любимыми котиками" и пожелав им счастья и здоровья.

Поклонники Дианы Дэвис и Глеба Смолкина также присоединились к поздравлениям. Блогеры в своих комментариях выразили восхищение парой, отмечая их красоту и молодость, желая им бесконечного счастья, призывая беречь свою любовь, называя их замечательной парой и выражая радость от наблюдения за их светлыми чувствами. Они также пожелали паре гармонии и любви на долгие годы.

Отмечается, что в начале января Диане Дэвис исполнилось 22 года. Этери Тутберидзе трогательно поздравила дочь с днем рождения, назвав ее своим самым большим достижением.

Известно, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не любит афишировать свою личную жизнь. Известно также, что Этери Тутберидзе была замужем за американцем по фамилии Дэвис, и они проживали в США. В этом браке родилась дочь Диана, хотя у нее отчество Сергеевна. Диана Дэвис пошла по стопам матери, выбрав карьеру фигуристки. В настоящее время спортсменка и ее супруг представляют сборную Грузии.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 11:05
Этери Тутберидзе. Фото: Youtube / @figureskatingrandom2571
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