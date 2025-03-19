Ургант сделал громкое заявление после обнаружения у него бизнеса за границей

Иван Ургант сделал громкое заявление о своем переезде в Париж. Как стало известно, шоумен зарегистрировал во Франции статус индивидуального предпринимателя.

Известно, что новое предприятие Урганта будет заниматься постановкой и производством шоу. Фирма Ивана зарегистрирована в самом сердце Парижа, в 7-м округе, недалеко от таких знаковых мест, как Дом Инвалидов и Национальное собрание.

Примечательно, что в этом же доме находится еще одна компания, принадлежащая Урганту и его супруге Наталье Кикнадзе, занимающаяся арендой недвижимости. Слухи о переезде артиста в Париж быстро облетели все новостные ленты, и телеведущий почувствовал необходимость прокомментировать ситуацию.

В своем телеграм-канале он со свойственной ему иронией написал: "Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!". Иван также добавил, что сейчас он просто гуляет с собаками по Москве.

Комментируя открытие нового бизнеса Урганта, продюсеры отметили, что это может значительно упростить ему организацию выступлений в Европе и за ее пределами. С момента приостановки съемок популярного шоу "Вечерний Ургант" в 2022 году телеведущий остался без постоянной работы и теперь зарабатывает, проводя корпоративы. В прошлом году он уже успел провести несколько концертов с Владимиром Познером в различных странах.