Ургант сделал громкое заявление после обнаружения у него бизнеса за границей

Умер Бедрос Киркоров Тесты Панайотов раскрыл тайну умершей Началовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружуБуйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в МосквуУ Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоуРудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает оборотыРазгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты

Лента новостей

Среда 19 марта

19:57Бузова решилась на рискованные изменения: Могу упасть в обморок 19:26Ургант сделал громкое заявление после обнаружения у него бизнеса за границей 18:39Тарасов и Костенко без предупреждения сыграли тайную свадьбу на Мальдивах 16:40Пытавшийся убрать собственного "двойника" Сергей Жуков с треском провалился 15:46Сделано заявление о судьбе ближайших концертов Киркорова после смерти отца 14:16Стало известно, приедет ли Пугачева на прощание с Бедросом Киркоровым 14:08Надежда Бабкина лаконично высказалась об уехавших из России артистках 12:27Сын сбитой Буйновым пенсионерки обличил певца: Суда боится больше всего 12:10"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде 11:31"Постоянно борюсь с весом": 50-летний Александр Ревва назвал самую действенную диету 11:05Неприступная Этери Тутберидзе удивила поклонников бурей эмоций 10:51Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем 10:35Не секрет: 43-летний Дима Билан назвал свое настоящее имя 09:36Дима Билан признался в очень серьезном недуге 08:53Дочь Киркорова публично попрощалась с дедушкой: Трудно говорить 06:31Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ 03:23Не появляющийся на российских экранах Ургант работает во Франции 00:44Стало известно, почему квартира Ротару за 70 млн не продается: Все старое 22:07Бузова унизила женившегося на другой женщине бывшего любовника перед толпой людей 21:41Успенская раскрыла состояние Киркорова после известия о смерти отца: Подавлен горем 21:06Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости 20:53Андрей Воробьёв обсудил с ветеранами СВО поддержку участников спецоперации 20:44Собчак сделала заявление о тяжелой утрате: Мои соболезнования 20:10Адвокат призвал Бородину защитить свои деньги от Сердюкова брачным контрактом 19:21Кончина Киркорова вывела на эмоции Лещенко: Он был прекрасным 18:17Пригожин раздавлен внезапным известием о смерти Киркорова: Мы в шоке просто 17:27Певец Сергей Пенкин рекомендует москвичам посетить кинопарк "Москино" 16:39Срочно: Киркоров умер после госпитализации в критическом состоянии 15:48Сбитая Буйновым 61-летняя пенсионерка готовится к срочной операции: Медлить нельзя 14:10"С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил": Прохор Шаляпин рассказал о своем непростом детстве 13:07Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой 12:29Оставившая Харламова Ковальчук вернулась на родину и растрогала поклонников 11:38В Московском зоопарке соединили двух малайских медвежат Лучика и Звездочку 11:05Как живет бывшая ведущая "Доброго утра!" на Первом канале Лариса Вербицкая 11:04Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына 10:43Ольга Орлова высказалась о непростых отношениях: Пора валить 09:22Облачившаяся в черное Лолита сменила профессию 08:33Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье 06:35Александр Ревва заговорил на болезненную тему: Это закрытая душевная рана 03:32Лера Кудрявцева серьезно пострадала на отдыхе в Дубае 00:30Бизнесмен раскрыл тайну Галкина* и Пугачевой: Любви к этой женщине преклонного возраста нет и быть не может 21:35Потерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю! 19:51Дмитрий Шепелев раскрыл особые секреты воспитания своих детей 19:29Знаменитый продюсер поставил крест на карьере 73-летней Ирины Аллегровой 18:14"Фридом Финанс": как экосистема холдинга открывает новые возможности для инвесторов 18:12Кудрявцева пострадала из-за нового обмана аферистов: Списывают деньги 16:55Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская отметила юбилей с размахом 15:32Нарушившая допустимые нормы Чехова сообщила о болезни: Сильно подрывает иммунитет 14:04Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым мужем 12:10Михаил Ефремов пообещал устроить "чудовищную движуху" после освобождения из колонии
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ургант сделал громкое заявление после обнаружения у него бизнеса за границей

Ургант сделал громкое заявление после обнаружения у него бизнеса за границей
204

Иван Ургант сделал громкое заявление о своем переезде в Париж. Как стало известно, шоумен зарегистрировал во Франции статус индивидуального предпринимателя.

Известно, что новое предприятие Урганта будет заниматься постановкой и производством шоу. Фирма Ивана зарегистрирована в самом сердце Парижа, в 7-м округе, недалеко от таких знаковых мест, как Дом Инвалидов и Национальное собрание.

Примечательно, что в этом же доме находится еще одна компания, принадлежащая Урганту и его супруге Наталье Кикнадзе, занимающаяся арендой недвижимости. Слухи о переезде артиста в Париж быстро облетели все новостные ленты, и телеведущий почувствовал необходимость прокомментировать ситуацию.

Иван Ургант. Фото: соцсети

В своем телеграм-канале он со свойственной ему иронией написал: "Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!". Иван также добавил, что сейчас он просто гуляет с собаками по Москве.

Комментируя открытие нового бизнеса Урганта, продюсеры отметили, что это может значительно упростить ему организацию выступлений в Европе и за ее пределами. С момента приостановки съемок популярного шоу "Вечерний Ургант" в 2022 году телеведущий остался без постоянной работы и теперь зарабатывает, проводя корпоративы. В прошлом году он уже успел провести несколько концертов с Владимиром Познером в различных странах.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 19:26
Иван Ургант. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Иван Ургант"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почерневший от горя Боярский снял шляпу у гроба Нины Ургант

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По теме

Не появляющийся на российских экранах Ургант работает во Франции

Сделано заявление о шансах Урганта вернуться на Первый канал с рейтинговым шоу
Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Бузова решилась на рискованные изменения: Могу упасть в обморок

Бузова решилась на рискованные изменения: Могу упасть в обморок
Ольга Бузова поделилась откровением о намерении сделать новый пирсинг. В возрасте 39 лет звезда решила внести изменения в свою внешность, добавив еще одно украшение в ухо. В недавнем посте в социальных сетях певица открыто рассказала о своих мыслях и переживаниях, связанных с предстоящей процедурой.

Тарасов и Костенко без предупреждения сыграли тайную свадьбу на Мальдивах

Тарасов и Костенко без предупреждения сыграли тайную свадьбу на Мальдивах
Март стал настоящим месяцем любви. Одним из самых ярких событий стал праздник, который устроили Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Вчера, в день рождения российского футболиста, пара тайно отпраздновала свою вторую свадьбу на живописных Мальдивах.

Пытавшийся убрать собственного "двойника" Сергей Жуков с треском провалился

Пытавшийся убрать собственного "двойника" Сергей Жуков с треском провалился
Сергей Жуков с треском провалился в попытках убрать со сцены собственного "двойника". Суд вернул иск певца на сумму пять миллионов рублей. Певец Андрей Белянин, исполняющий трибьют-шоу, посвященное знаменитой группе "Руки вверх!", полностью копирует стиль и манеру исполнения Жукова.

Сделано заявление о судьбе ближайших концертов Киркорова после смерти отца

Сделано заявление о судьбе ближайших концертов Киркорова после смерти отца
Смерть Бедроса Киркорова стала настоящим ударом для всей семьи артиста. 18 марта мир покинул человек, который для Филиппа был не только отцом, но и важным наставником. Бедросу было 92 года.

Стало известно, приедет ли Пугачева на прощание с Бедросом Киркоровым

Стало известно, приедет ли Пугачева на прощание с Бедросом Киркоровым
О планах певицы рассказал ее представитель. Как стало известно из сообщения представителя Аллы Пугачевой, Елены Чупраковой, популярная российская певица не приедет в Россию, чтобы проститься с Бедросом Киркоровым, народным артистом Российской Федерации и отцом известного певца Филиппа Киркорова.

Выбор читателей

18/03ВтрПанайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой 17/03ПндПотерпевшая полный провал в личной жизни Бузова вернулась к бывшему: Я его люблю! 18/03ВтрСбитая Буйновым 61-летняя пенсионерка готовится к срочной операции: Медлить нельзя 18/03ВтрБузова унизила женившегося на другой женщине бывшего любовника перед толпой людей 18/03ВтрБизнесмен раскрыл тайну Галкина* и Пугачевой: Любви к этой женщине преклонного возраста нет и быть не может 19/03СрдСтало известно, приедет ли Пугачева на прощание с Бедросом Киркоровым