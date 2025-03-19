Бузова решилась на рискованные изменения: Могу упасть в обморок

Ольга Бузова поделилась откровением о намерении сделать новый пирсинг. В возрасте 39 лет звезда решила внести изменения в свою внешность, добавив еще одно украшение в ухо.

В недавнем посте в социальных сетях певица открыто рассказала о своих мыслях и переживаниях, связанных с предстоящей процедурой. Бузова уже носит несколько сережек, которые стали неотъемлемой частью ее образа. Однако, несмотря на опыт с предыдущими пирсингами, певица призналась, что долго откладывала этот рискованный шаг из-за страха перед болью.

"Я трусиха, мне всегда все больно, у меня низкий болевой порог", — с искренностью отметила Ольга. Она добавила, что даже простая медицинская процедура, такая как сдача анализов, вызывает у нее сильное волнение. "Я могу упасть в обморок даже тогда, когда у меня берут кровь из пальца", — с юмором сообщила звезда.

Несмотря на эти страхи, Ольга полна решимости осуществить свою мечту и добавить новое украшение в свою коллекцию. В своих размышлениях она отметила, что пирсинг для нее не только способ изменить внешний вид, но и возможность выразить себя и свою индивидуальность. Бузова считает, что каждое новое украшение — это маленькая история и часть ее личного стиля.

Ранее Ольга Бузова опубликовала тревожное фото в своих социальных сетях. На снимке певица показала руку с катетером, установленным для капельницы, а сама находилась на кушетке. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, которые начали беспокоиться о состоянии здоровья артистки.