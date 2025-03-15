Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?

Любителям советского кинематографа посвящается! Уверены, что хорошо разбираетесь в фильмах той эпохи? Пора испытать вашу память и знания в нашем сложном тесте. Давайте проверим, насколько глубоки ваши познания в мире советского кино!

ВОПРОСЫ

1. Советский кинокритик Евгений Сурков опубликовал в "Литературной газете" разгромную статью посвященную одному из фильмов Эльдара Рязанова, особенно он возмущался поведением главной героини. О какой киноленте идет речь?

А) "Карнавальная ночь"

Б) "Жестокий романс"

В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

2. По какому произведению Льва Толстого в 1987 году был снят одноименный фильм, в котором главный герой закалывает свою жену дамасским клинком?

А) "После бала"

Б) "Крейцерова соната"

В) "Воскресение"

3. В каком фильме Олег Даль сыграл роль советского разведчика Сергея Скорина, который отправляется на задание в Таллин под именем гауптмана Пауля Кригера?

А) "Вариант Омега"

Б) "В четверг и больше никогда"

В) "Отпуск в сентябре"

4. Какой фильм в жанре трагикомедии был снят режиссером Романом Балаяном по сценарию Виктора Мережко с Олегом Янковским в главной роли?

А) "Одиножды один"

Б) "Храни меня, мой талисман"

В) "Полеты во сне и наяву"

5. В каком фильме 1984 года по сюжету молодой режиссер уезжает из Москвы в областной театр ставить чеховскую "Чайку"?

А) "Театр"

Б) "Сукины дети"

В) "Успех"

6. Действие какого многосерийного советского фильма разворачивается с 12 февраля по 24 марта 1945 года, незадолго до капитуляции Германии во Второй мировой войне?

А) "Семнадцать мгновений весны"

Б) "Война на западном направлении"

В) "Отряд специального назначения"

7. Как называется экранизация пьесы Дж. Б. Пристли, поставленная в 1972 году Владимиром Басовым?

А) "Опасный поворот"

Б) "Дни Турбиных"

В) "Жизнь прошла мимо"

8. Какую фамилию носит один из главных героев в фильме Вениамина Дормана, снятого в 1964 году с Юрием Яковлевым и Фаиной Раневской в главных ролях?

А) Кочкин

Б) Бочкин

В) Почкин

9. Где находиться отец Яринки, главной героини фильма "Свадьба в Малиновке"?

А) Он сослан в Сибирь еще при царе

Б) Он находиться в банде Грициана Таврического

В) Это неизвестно

10. Композитором какого фильма является Александр Градский?

А) "Романс о влюбленных"

Б) "Только ты"

В) "Жил певчий дрозд"

ОТВЕТЫ

1. Б) "Жестокий романс"

2. Б) "Крейцерова соната"

3. А) "Вариант Омега"

4. В) "Полеты во сне и наяву"

5. В) "Успех"

6. А) "Семнадцать мгновений весны"

7. А) "Опасный поворот"

8. Б) Бочкин

9. А) Он сослан в Сибирь еще при царе

10. А) "Романс о влюбленных"