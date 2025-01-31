ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады

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У каждого поколения есть свои кумиры, чьи песни и образы остаются в памяти навсегда. Мы предлагаем вам проверить свою эрудицию и знание советского кинематографа! Перед вами задание, которое сможет пройти лишь каждый десятый: нужно угадать советский фильм по одной из звезд эстрады, снявшейся в нем. Готовы испытать себя?



ВОПРОСЫ 1. Марк Бернс исполнил в этой картине песню "Темная ночь". . А. "Далеко от Москвы" Б. "Два бойца" В. "Большая жизнь" 2. Где Людмила Гурченко пела про "5 минут"? А. "Девчата" Б. "Карнавальная ночь" В. "Любовь и голуби" 3. София Ротару тоже снималась в советском кино. А. "Душа" Б. "Я возвращаю портрет" В. "Где ты, любовь?" 4. Где Пугачева была в таком образе? А. "Любовью за любовь" Б. "Та женщина, которая поет" В. "Пришла и говорю" 5. Михаил Боярский не только талантливый исполнитель, но и не менее талантливый актер. А. "Собака на сене" Б. "Д'Артаньян и три мушкетера" В. "Старший сын" 6. В какой картине Владимир Высоцкий появился в таком образе? А. "Хозяин тайги" Б. "Служили два товарища" В. "Вертикаль" 7. Алла Пугачева еще та актриса! А. "Любовью за любовь" Б. "Женщина, которая поет" В. "Пришла и говорю" ОТВЕТЫ 1. Б. "Два бойца" 2. Б. "Карнавальная ночь" 3. А. "Душа" 4. А. "Любовью за любовь" 5. Б. "Д'Артаньян и три мушкетера" 6. В. "Вертикаль" 7. Б. "Женщина, которая поет"