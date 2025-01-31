ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады

ВОПРОСЫ
1. Марк Бернс исполнил в этой картине песню "Темная ночь".
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А. "Далеко от Москвы"
Б. "Два бойца"
В. "Большая жизнь"
2. Где Людмила Гурченко пела про "5 минут"?
А. "Девчата"
Б. "Карнавальная ночь"
В. "Любовь и голуби"
3. София Ротару тоже снималась в советском кино.
А. "Душа"
Б. "Я возвращаю портрет"
В. "Где ты, любовь?"
4. Где Пугачева была в таком образе?
А. "Любовью за любовь"
Б. "Та женщина, которая поет"
В. "Пришла и говорю"
5. Михаил Боярский не только талантливый исполнитель, но и не менее талантливый актер.
А. "Собака на сене"
Б. "Д'Артаньян и три мушкетера"
В. "Старший сын"
6. В какой картине Владимир Высоцкий появился в таком образе?
А. "Хозяин тайги"
Б. "Служили два товарища"
В. "Вертикаль"
7. Алла Пугачева еще та актриса!
А. "Любовью за любовь"
Б. "Женщина, которая поет"
В. "Пришла и говорю"
ОТВЕТЫ
1. Б. "Два бойца"
2. Б. "Карнавальная ночь"
3. А. "Душа"
4. А. "Любовью за любовь"
5. Б. "Д'Артаньян и три мушкетера"
6. В. "Вертикаль"
7. Б. "Женщина, которая поет"