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Среда 26 марта

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Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына

Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына
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Один из сыновей Анджелины Джоли переехал в другой город, внезапно покинув свою знаменитую мать, которая живет в Лос-Анджелесе.

Известно, что актриса впала в тоску из-за разлуки с одним из своих мальчиков. Хотя Джоли не уточнила, кто именно из ее троих сыновей решил сменить место жительства, она упомянула, что он переехал в ее старую квартиру в Нью-Йорке, которую она приобрела много лет назад.

Анджелина поделилась забавным эпизодом, когда она предложила своему сыну прийти в гости. В ответ он попросил дать ему немного времени на уборку. Эта просьба вызвала у актрисы смешанные чувства: с одной стороны, она оценила его стремление создать комфортную обстановку для матери, а с другой — задумалась о том, насколько запущено было состояние квартиры.

На данный момент Джоли живет на Западном побережье с пятью детьми и планирует оставаться там до тех пор, пока близнецы Вивьен и Нокс не достигнут совершеннолетия. "Как только им исполнится 18 лет, я смогу уехать. Я проведу много времени в Камбодже", — отметила голливудская звезда.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые встретились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", после чего их роман стал широко обсуждаемым в прессе. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2014 году на территории своей винодельни во Франции. У них трое родных детей и трое приемных. Однако в 2016 году Джоли подала на развод, что стало шоком для многих поклонников.

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26 марта 2025, 06:47
Анджелина Джоли. Кадр: YouTube
The New York Times✓ Надежный источник

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