55-летняя Бледанс раскрыла главный секрет своей точеной фигуры

Эвелина Бледанс совсем скоро отметит свой 56-й день рождения. Несмотря на возраст, она выглядит великолепно и может соперничать с многими молодыми звездами.

Эвелина тщательно заботится о своем внешнем виде и делится секретами поддержания идеальной фигуры. В недавнем интервью знаменитость раскрыла свои методы поддержания формы.

"Спорт — это основа всего, хотя я не могу сказать, что люблю тренироваться. Тем не менее, я занимаюсь этим ежедневно, ведь я обожаю вкусную еду. Если я перестану делать растяжку и качать пресс, то моя талия станет такой же, как у кота Виталия", — сообщила актриса с юмором.

Стоит отметить, что Эвелина также уделяет внимание уходу за кожей лица: каждое утро она протирает его кубиком льда, приготовленным из отвара трав. Обычно она использует смесь ромашки и календулы, которую можно купить в аптеке. Эта процедура помогает ей проснуться и тонизирует кожу, а также способствует заживлению воспалений.

Кроме того, актриса поделилась своим любимым рецептом с кокосовым маслом. "Недавно я открыла для себя удивительное сочетание кокосового масла с листьями эвкалипта, шалфея или лимона. Перед сном я гоняю ложку этого масла во рту около двадцати минут, а затем выплевываю. Это не только антисептик, который укрепляет десна и небо, но и ритуал, который наполняет меня витаминами и помогает расслабиться", — сообщила Бледанс.