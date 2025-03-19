Не секрет: 43-летний Дима Билан назвал свое настоящее имя

В музей Отечественной войны 1812 года состоялась презентация клипа Дима "Горький дождь". А перед премьерой певец сделал неожиданное заявление.

Дима Билан признался, что хотя и является обладателем множества престижных музыкальных наград и призером международного конкурса "Евровидение", но легендой себя вовсе не считает.

"Для кого-то, может быть, и да. Но для себя я – просто Виктор", – раскрыл Дима свое настоящее имя.

Напомним, от рождения он был Виктором Николаевичем Беланом. А "Дима Билан" – это сценический псевдоним, придуманный его вторым продюсером Юрием Айзеншписом. В 2006 году певец разорвал контракт с компанией Айзеншпиписа. А та потребовала, чтобы Билан сменил сценическое имя, поскольку "Дима Билан" — псевдоним, который ему не принадлежит. Но вместе с новой командой под предводительством Яны Рудковской, Билан разрешил конфликт. И с 2008 года взял псевдоним в качестве официального имени.

Вообще сценические псевдонимы – не редкость на сцене. Так Валерия в реальности – Алла Перфилова. Маша Распутина – Алла Агеева. Зара по паспорту – Зарифа Мгоян. Алена Апина. это эстрадное имя Елены Левочкиной.