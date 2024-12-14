Ее любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны

"Время разбрасывать камни, и время собирать камни". – сказано в библейской книге Екклизиаста. Для поэта, композитора и продюсера Дарьи Кузнецовой сейчас наступило время именно сбора. Она написала много, ставших хитами, песен, и теперь всюду получает заслуженные награды. Именно ее считают самой влиятельной женщиной российского шоу-бизнеса.



Композиции ее авторства у всех на слуху, у всех на устах. "Помада на щеке" в исполнении Михаила Шуфутинского и MIA BOYKA, "Танцы" Ани Лорак, Its My Life от Димы Билана и Мари Краймбрери – это лишь несколько названий песен, которые выстрелили в этом году. Эфиры на радиостанциях, номера в сборных концертах и на "огоньках" – песни Кузнецовой сейчас везде. Точные рифмы, яркие образы, глубокие смыслы, красивые аллюзии отличают эти шлягеры. Их оценили критики и полюбили слушатели.

Итог – Дарья Кузнецова стала в этом году лауреатом всей самых престижных музыкальных наград страны – премий "Виктория", "Ру.Тв" и "Шансон года", легендарного телефестиваля "Песня года".

Причем на "Песне года" Дарья Кузнецова получила аж четыре диплома. А на недавней церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" именно ее хиты принесли награду дуэту Диме Билану и Мари Краймбрери, плюс сразу две статуэтки Сергею Лазареву.

"Алый закат" и "Вкус малины" – без этих песен сегодня не обходится ни один концерт Лазарева. В них есть нечто цепляющее и не отпускающее. Кажется, что Дарья Кузнецова знает рецепт хита, владеет тайной формулой гармонии и идеальной аккордовой прогрессии – она никогда не ошибается. Поэтому, наверное, при повторном прослушивании ее композиций часто и просыпается желание добавить их в свой плейлист.

Ясно, что Кузнецова сегодня с полным правом может считаться одним из главных в стране хитмейкеров. Ее песни помогают делать мир вокруг лучшее, добрее и светлее. По сегодняшним временам это – очень много. А еще важно, что на нашей эстраде начали появляться новые яркие имена. Долгое время исполнители и слушатели жаловались, что нет талантливых авторов. Но с появлением Дарьи Кузнецовой точно все изменится. И случится Ренессанс качественной популярной музыки, о котором все давно мечтали.