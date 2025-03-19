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Среда 19 марта

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Дима Билан признался в очень серьезном недуге

Дима Билан признался в очень серьезном недуге
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Дима Билан испытывает проблемы со здоровьем.

Во время презентации клипа на трек "Горький дождь" Дима Билан сообщил журналистам, что съемки были трудными для него не только морально, но и физически. Артист признался, что заработал себе серьезный недуг и почти перестал слышать одним ухом.

Ранее певец пожаловался на сильную слабость после перенесенного ротовируса. Артист переживал, что не сможет восстановиться к 18 марта, поскольку очень хотел присутствовать на столь важном для него событии. Подписчики в Сети пожелали артисту скорейшего выздоровления и написали, что ждут презентацию не меньше его самого.

Билан не раз признавался, что у него сложились теплые отношения с поклонниками. Он рассказывал, какие подарки дарят ему во время концертов. Также он признался, что старается не есть еду, подаренную фанатами, поскольку боится сглаза. Однажды артист попробовал приготовленную специально для него выпечку и почувствовал себя плохо. Он признался, что в то время появилось ощущение, будто в него кто-то вселился. В это время он был занят на съемках, поэтому было максимально сложно справляться с этим состоянием. Тогда он спасся с помощью святой воды, которую привез ему водитель. Исполнитель признался, что еще не принимает всякие ритуальные вещи и носит с собой защитный амулет.

Также Билан рассказал, что одно время был широко популярен даже за рубежом и ему буквально не давали прохода, хотя он сам не хотел бы иметь мировую славу и стать кем-то вроде Майкла Джексона.

Кроме того, Билан рассказывал в своем интервью, почему до сих пор не женился. Оказывается, ранее он пережил трагедию, которая сказалась на его дальнейшей жизни. Артист очень хочет детей, но пока так и не встретил женщину, достойную стать его супругой. Кроме того, из-за своей публичности Билан не может быть до конца уверен в искренность девушек, поэтому к выбору избранницы подходит очень тщательно. Примечательно, что несколько лет назад Дима рассказывал, что раньше 40 лет семьей обзаводиться не планирует.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 09:36
Дима Билан. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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