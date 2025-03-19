Дима Билан признался в очень серьезном недуге

Дима Билан испытывает проблемы со здоровьем.

Во время презентации клипа на трек "Горький дождь" Дима Билан сообщил журналистам, что съемки были трудными для него не только морально, но и физически. Артист признался, что заработал себе серьезный недуг и почти перестал слышать одним ухом.

Ранее певец пожаловался на сильную слабость после перенесенного ротовируса. Артист переживал, что не сможет восстановиться к 18 марта, поскольку очень хотел присутствовать на столь важном для него событии. Подписчики в Сети пожелали артисту скорейшего выздоровления и написали, что ждут презентацию не меньше его самого.

Билан не раз признавался, что у него сложились теплые отношения с поклонниками. Он рассказывал, какие подарки дарят ему во время концертов. Также он признался, что старается не есть еду, подаренную фанатами, поскольку боится сглаза. Однажды артист попробовал приготовленную специально для него выпечку и почувствовал себя плохо. Он признался, что в то время появилось ощущение, будто в него кто-то вселился. В это время он был занят на съемках, поэтому было максимально сложно справляться с этим состоянием. Тогда он спасся с помощью святой воды, которую привез ему водитель. Исполнитель признался, что еще не принимает всякие ритуальные вещи и носит с собой защитный амулет.

Также Билан рассказал, что одно время был широко популярен даже за рубежом и ему буквально не давали прохода, хотя он сам не хотел бы иметь мировую славу и стать кем-то вроде Майкла Джексона.

Кроме того, Билан рассказывал в своем интервью, почему до сих пор не женился. Оказывается, ранее он пережил трагедию, которая сказалась на его дальнейшей жизни. Артист очень хочет детей, но пока так и не встретил женщину, достойную стать его супругой. Кроме того, из-за своей публичности Билан не может быть до конца уверен в искренность девушек, поэтому к выбору избранницы подходит очень тщательно. Примечательно, что несколько лет назад Дима рассказывал, что раньше 40 лет семьей обзаводиться не планирует.