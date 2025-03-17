Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына

Ирина Понаровская потеряла единственного ребенка.

Осенью прошлого года в своей московской квартире на Трифоновской улице неожиданно скончался сын певицы Ирины Понаровской. Его супруга, Анна Чайникова, сообщила, что Энтони находился дома с ней и двумя детьми – шестилетней Шарлоттой и девятилетним Эриком. Примерно в 23 часа, когда женщина с детьми уложилась спать, Энтони отправился в душ. Анна пояснила, что он любил перед сном принимать контрастный душ, чередуя горячую и холодную воду. Обнаружив супруга без сознания в ванной, она вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины, объяснив ее остановкой сердца.

Ирина Понаровская рассказала, что Энтони просто пошел в душ и умер, не жаловался ни на сердце, ни на другие проблемы со здоровьем. Бывали иногда недомогания со стороны желудка, но, по ее словам, это случается у всех после употребления некачественной пищи.

Спустя полгода после трагедии Ирина Витальевна до сих пор не может смириться с потерей сына, ощущая его присутствие рядом, несмотря на невозможность его физического контакта. Она призналась, что не ощущает полноценной жизни, не понимая, как назвать свое нынешнее существование, но понимая необходимость продолжать жить ради внуков. Забота о Шарлотте и Эрике помогает ей не падать духом. Сильная связь с внуками стала для нее мощным стимулом к жизни.

Заслуженная артистка России родила Энтони 17 октября 1984 года от своего второго супруга, джазового певца Вейланда Родда. Их брак, продлившийся семь лет, закончился скандальным расставанием. Энтони получил образование в Норвегии, после чего вернулся в Россию, где был счастлив в браке с Анной Чайниковой. Анна регулярно публиковала в своем блоге семейные фотографии и видео.

