Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына

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Понедельник 17 марта

11:06Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца 10:30Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына 09:47Отказавшийся от дочери Петросян хочет лишить ее жилья 09:19Пережившая кибербуллинг Решетова снова задела Алсу 08:24Бледанс назвала причину нервных срывов Пугачевой: Чисто по-человечески мне ее жаль 04:47Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни 02:08"Это монтаж!": Вячеслав Макаров раскрыл главный секрет шоу "Один-в-один!" 00:58"Вера счастлива": Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой 00:06Тест по советскому фильму "Айболит-66" 21:36Переживший клиническую смерть Ираклий Пирцхалава сделал откровенное признание 18:24Стало известно, как на самом деле омолаживаются звезды 15:45В блоге покойного Жириновского появилось неожиданное сообщение 12:28Потерявшие многое Пугачева и Галкин* сожалеют о своем скоропалительном решении 09:16Анна Семенович с женатым любовником переехали из Москвы 06:20Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки 03:29ТЕСТ по творчеству С.Я. Маршака: вспомните детские стихи 00:12Иосиф Пригожин исподтишка снял свою жену в странной позе 21:09Смертельно больного Влада Лисовца потянуло на родину 18:28Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино? 16:46Главное модное событие весны: Московская неделя моды 15:36Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви 12:34На Елену Малышеву подали в суд 09:12Меган Маркл опозорилась на публике, пытаясь стать ближе к королевской семье 06:28Пнувший валявшуюся Бородину Сердюков вызвал гнев у россиян: Проявляется абьюз 03:19Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг 00:09На концерте Валерия Меладзе произошла жуткая драка в толпе 21:24Шокированный ценами на картошку Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии 20:39Известного стилиста Зверева несколько лет третирует пожилая шизофреничка 19:56Несмотря на имущественные споры, Алсу продолжает общаться с бывшим мужем 18:10Новый альбом Пугачевой под угрозой: не хочет платить 17:25Обозленный отец покойного Яниса Тиммы публично припечатал Анну Седокову 16:47Покинувшая Россию Лера Кудрявцева объяснила свой поступок: Дальше будет жесть 15:34Буйнов показал запись видеорегистратора ДТП: правда вышла наружу 14:25Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта 14:10Тест: угадайте любимые советские фильмы по знаменитым песням о весне 13:3764-летнюю Яковлеву экстренно увезли в больницу из-за резкой боли 13:07Всплыли неожиданные данные о подмосковном доме покинувшей Россию Пугачевой 11:49В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес осваивается в вольере 11:24Друг покойного Тиммы обрушился на Седокову: Будет ли хоть капля сочувствия к родным Яниса? 09:50"Ну, что, покатаемся?": маньяк-насильник ворвался в лифт к беззащитной Ксении Новиковой 09:45Живущий без отношений старший сын переехал в квартиру к Булановой 08:49У оказавшегося в сложной ситуации внука Пугачевой требуют миллионы 06:51Рудковская и Плющенко заработали баснословную сумму с ледовых шоу 03:32Боярский категорически отказался петь для друзей и близких: Уши заткнули бы 00:24Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова 20:52Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри 19:27Избавившийся от 30 литров жира Киркоров напугал фанатов своим видом 17:49Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков 17:34Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта 17:18Бузова призналась в странном пристрастии: Божественно
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Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына

Как живет Ирина Понаровская спустя полгода после смерти сына
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Ирина Понаровская потеряла единственного ребенка.

Осенью прошлого года в своей московской квартире на Трифоновской улице неожиданно скончался сын певицы Ирины Понаровской. Его супруга, Анна Чайникова, сообщила, что Энтони находился дома с ней и двумя детьми – шестилетней Шарлоттой и девятилетним Эриком. Примерно в 23 часа, когда женщина с детьми уложилась спать, Энтони отправился в душ. Анна пояснила, что он любил перед сном принимать контрастный душ, чередуя горячую и холодную воду. Обнаружив супруга без сознания в ванной, она вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины, объяснив ее остановкой сердца.

Ирина Понаровская рассказала, что Энтони просто пошел в душ и умер, не жаловался ни на сердце, ни на другие проблемы со здоровьем. Бывали иногда недомогания со стороны желудка, но, по ее словам, это случается у всех после употребления некачественной пищи.

Спустя полгода после трагедии Ирина Витальевна до сих пор не может смириться с потерей сына, ощущая его присутствие рядом, несмотря на невозможность его физического контакта. Она призналась, что не ощущает полноценной жизни, не понимая, как назвать свое нынешнее существование, но понимая необходимость продолжать жить ради внуков. Забота о Шарлотте и Эрике помогает ей не падать духом. Сильная связь с внуками стала для нее мощным стимулом к жизни.

Заслуженная артистка России родила Энтони 17 октября 1984 года от своего второго супруга, джазового певца Вейланда Родда. Их брак, продлившийся семь лет, закончился скандальным расставанием. Энтони получил образование в Норвегии, после чего вернулся в Россию, где был счастлив в браке с Анной Чайниковой. Анна регулярно публиковала в своем блоге семейные фотографии и видео.

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17 марта 2025, 10:30
Ирина Понаровская. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Youtube.com / @FAMETIMETV• Требует проверки

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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