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Вторник 18 марта

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Лолита облачилась в черное и сменила профессию

Лолита облачилась в черное и сменила профессию
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Певица Лолита переживает из-за многочисленных отмен.

Лолита Милявская, несмотря на отмену выступлений в российских городах, нашла способ занять себя и сменила профессию — стала моделью. Артистка приняла участие в Московской неделе моды. За два часа до начала модного показа певица прибыла на площадку. Ее преобразили ярким макияжем: черные губы, зеленые брови — образ получился таким, что невозможно было отвести взгляд.

В беседе с журналистами звезда призналась, что с радостью приняла предложение стать моделью, особенно учитывая поддержку своего друга Игоря Гуляева. Певица призналась, что перед каждый концертом испытывает волнение, а тут ничего не беспокоит, да и вокруг прекрасные девушки, словно куклы.

На подиум Лолита вышла ближе к финалу шоу. Ее появление вызвало настоящий восторг публики. Она дефилировала в черном платье с глубоким разрезом и открытой спиной, завершив образ экстравагантным головным убором из перьев. Артистка чувствовала себя уверенно и заслуженно получила бурные аплодисменты. Артистка пошутила, что просила модельера создать ей свадебное платье, а вышло нечто вроде платья вдовы.

Напомним, ранее концерты Лолиты не состоялись в нескольких городах. Против нее выступают общественники, которые уверены, что певица подает дурной привет современной молодежи и не могут простить ей участие в той самой скандальной вечеринке.

Шоу-бизнес в Telegram

18 марта 2025, 09:22
Лолита Милявская. Фото: Youtube / @GalichIdaofficial
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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