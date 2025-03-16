Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии своей знаменитой бабушки

Эдита Пьеха в прошлом году отметила 87-летие.

В беседе с журналистами Стас Пьеха раскрыл правду о самочувствии и повседневных привычках своей 87-летней бабушки — легендарной певицы Эдиты Пьехи. По его словам, Эдита Станиславовна чувствует себя прекрасно.

Артист поведал, каким образом проходят дни его именитой родственницы. Она живет в пригороде Санкт-Петербурга, вдали от городской суеты, наслаждаясь тишиной своего дома. Там она находит радость в просмотре телепередач, наблюдает за успехами внука и просматривает архивные видеозаписи своих прежних выступлений.

Хотя сцена уже давно осталась позади, музыка продолжает играть важную роль в жизни Эдиты Пьехи. Как отмечает Стас, бабушка до сих пор часто исполняет песни в домашней обстановке, ведь оставить эту страсть ей трудно. Он подчеркивает, что она ведет спокойную жизнь в скромном доме в Пушкине.

Кроме того, Стас поделился интересным фактом о финансовой стороне карьеры его бабушки. Несмотря на всемирную известность, Эдита Пьеха никогда не гналась за большими деньгами и роскошью. Как и многие артисты тех лет, она довольствовалась небольшими гонорарами и вела достаточно простую жизнь. Сегодня ее не особенно занимают материальные достижения коллег, вроде покупки элитной недвижимости или дорогих автомобилей.

Пьеха-младший откровенно заявил, что его бабушка не заработала много денег благодаря своему творчеству. Однако за свою долгую музыкальную карьеру Эдита Пьеха оставила яркий след в истории советской эстрады, подарив миру около 500 песен, включая такие шедевры, как "Манжерок" и "Город детства". В 1988 году она была удостоена звания Народной артистки СССР.

