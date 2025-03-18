Подольская после 15 лет брака с Пресняковым снова наденет свадебное платье

Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005 году.

В этом году Наталья Подольская и Владимир Пресняков празднуют двадцатилетний юбилей своего знакомства. Чтобы ознаменовать эту важную дату, пара решила провести символическое свадебное торжество, которое будет повторять настоящую церемонию до мельчайших деталей — вплоть до белого платья невесты и праздничного торта. Как рассказала Подольская в интервью журналистам, несмотря на то, что официально они поженились в 2010 году, именно 2025-й станет годом двадцатилетнего юбилея их первой встречи, который они хотели бы отметить особым образом.

Идею поддержали оба супруга. 56-летний Пресняков мечтает сделать этот день незабываемым для своей 42-летней жены. Познакомившиеся в 2005 году на проекте "Большие гонки", они заказали свадебный торт в форме колеса, символизирующий начало их пути вместе.

Пресняков поделился, что благодаря браку с Натальей его жизнь сильно изменилась: он стал более уравновешенным и ответственным человеком. Отказавшись от прошлых привычек, музыкант научился заботиться о семье, брать на себя бытовые обязанности, включая самые незначительные. Теперь он активно участвует в домашних делах, понимая всю значимость своей роли в семье. Он акцентировал внимание на важности поступков, подчеркивая, что именно действия имеют большее значение, нежели слова.

Напомним, недавно Подольская рассказала, как разозлила мужа в Международный женский день, попросив в подарок новенький айфон. Пресняков, который сейчас каждую копейку откладывает на строительство нового дома, возмутился, ведь на 23 февраля получил в подарок от супруги футболку.

