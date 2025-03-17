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Понедельник 17 марта

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Кудрявцева пострадала из-за нового обмана аферистов: Списывают деньги

Кудрявцева пострадала из-за нового обмана аферистов: Списывают деньги
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Лера Кудрявцева рассказала о неприятной ситуации, с которой она столкнулась на просторах Сети.

По словам ведущей, она стала жертвой мошенников из сферы искусственного интеллекта. Лера решила попробовать воспользоваться услугами бота, который обещал создать уникальные изображения. Она оформила подписку и произвела оплату, но вскоре перестала пользоваться сервисом.

Однако, как выяснилось позже, авторы бота начали списывать деньги со счетов подписчиков без предварительного уведомления о своих действиях.

"У меня же времени до фига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что, блин?" — возмутилась телеведущая.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Ее недовольство также вызвало то, что бот не только продолжал списывать средства, но и не работал должным образом: при попытке загрузить фотографию пользователи сталкивались с ошибками и получали сообщение о необходимости обратиться в службу поддержки.

Стоит отметить, что ситуация, с которой столкнулась Кудрявцева, не единична. Ранее сообщалось о других случаях мошенничества. Например, певица Наталья Москвина стала жертвой аферистов, которые выманили у нее миллион рублей. Представители различных государственных органов неоднократно предупреждали граждан о том, что госслужащие никогда не звонят людям с просьбами предоставить личные данные или совершить финансовые операции.

Шоу-бизнес в Telegram

17 марта 2025, 18:12
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Телеграм-канал Леры Кудрявцевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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