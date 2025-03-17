Кудрявцева пострадала из-за нового обмана аферистов: Списывают деньги

По словам ведущей, она стала жертвой мошенников из сферы искусственного интеллекта. Лера решила попробовать воспользоваться услугами бота, который обещал создать уникальные изображения. Она оформила подписку и произвела оплату, но вскоре перестала пользоваться сервисом.
Однако, как выяснилось позже, авторы бота начали списывать деньги со счетов подписчиков без предварительного уведомления о своих действиях.
"У меня же времени до фига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что, блин?" — возмутилась телеведущая.
Ее недовольство также вызвало то, что бот не только продолжал списывать средства, но и не работал должным образом: при попытке загрузить фотографию пользователи сталкивались с ошибками и получали сообщение о необходимости обратиться в службу поддержки.
Стоит отметить, что ситуация, с которой столкнулась Кудрявцева, не единична. Ранее сообщалось о других случаях мошенничества. Например, певица Наталья Москвина стала жертвой аферистов, которые выманили у нее миллион рублей. Представители различных государственных органов неоднократно предупреждали граждан о том, что госслужащие никогда не звонят людям с просьбами предоставить личные данные или совершить финансовые операции.