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Среда 19 марта

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Не появляющийся на российских экранах Ургант работает во Франции

Не появляющийся на российских экранах Ургант работает во Франции
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Иван Ургант уже почти два года осуществляет деятельность за границей.

Согласно информации, полученной из медиа-источников, индивидуальный предприниматель Иван Ургант официально зарегистрировал свою коммерческую деятельность 11 марта 2023 года. В регистрационных документах, оформленных на ИП Урганта, в качестве основного направления его бизнеса была зафиксирована сфера, охватывающая "производство разнообразных развлекательных мероприятий, включая шоу-программы, театральные постановки, концертные выступления, оперные и танцевальные перформансы, а также другие зрелищные события аналогичного характера".

В качестве официального юридического адреса предпринимателя был указан жилой дом, расположенный в престижном седьмом округе Парижа, во Франции, примечательно близко к зданию французского парламента. Заслуживает внимания тот факт, что в перечне резидентов этого же здания значится еще одна компания, также учрежденная Иваном Ургантом совместно с его супругой десятилетием ранее. Эта компания специализируется на операциях, связанных с "арендным бизнесом в сфере земельных участков и различных объектов недвижимости".

Обстоятельства, касающиеся работы Ивана Урганта во французской столице, приобретают особую значимость в свете его профессиональной карьеры в России и событий. Стоит напомнить, что телевизионная программа "Вечерний Ургант", ведущим которой он являлся на Первом канале, была снята с эфира в феврале 2022 года. В качестве официальной причины были озвучены корректировки в телевизионной программной сетке, вызванные началом специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Однако, сам Иван Ургант неоднократно выступал с заявлениями, которые ставили под сомнение окончательное закрытие данного телевизионного проекта, подчеркивая надежду на его возобновление.

В марте 2024 года Иван Ургант публично объявил о своем намерении вернуться к работе на больших экранах, анонсировав выход фильма под названием "Во сне ты горько плакал". Этот фильм потенциально мог стать его первым появлением в российском медиапространстве с февраля 2022 года. Тем не менее, данная кинолента не получила необходимое прокатное удостоверение от регулирующих органов, что фактически заблокировало ее демонстрацию широкой публике.

Несмотря на возникшие препятствия, Ургант не отказался от планов по возобновлению своей публичной деятельности. В феврале того же года он сделал заявление о подготовке к организации гастрольного тура за пределами России с новой концертной программой, получившей название "Живой Ургант". Данные действия свидетельствуют о явном стремлении Ивана Урганта продолжать свою профессиональную карьеру и активно искать новые возможности и платформы для реализации своего творческого потенциала в изменившихся условиях.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2025, 03:23
Иван Ургант. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РИА НОВОСТИ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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