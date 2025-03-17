Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни

Российская актриса Лиза Арзамасова начала свою карьеру в раннем возрасте, появившись на экранах в шесть лет. Ее творческий путь охватывает театр, кино и новые горизонты драматургии и режиссуры. Сегодня она празднует свое 30-летие, и мы решили вспомнить некоторые факты из ее жизни.



Елизавета Арзамасова — молодая российская актриса родилась 17 марта 1995 года в Москве. Ее семья переехала в столицу из Владивостока, где отец Николай и мать Юлия воспитывали свою дочь. Мать занималась переводом с английского языка, отец девочки ушел из жизни рано – ей было всего восемь лет.

Уже с самого детства Елизавета грезила сценой. С четырех лет она начала заниматься музыкой в детской студии при ГИТИСе, став самой младшей студенткой. Упорная работа матери помогла собрать портфолио дочери, благодаря которому девочка быстро оказалась востребованной в мире кино.

Детство Елизаветы было насыщенным: танцы, вокал и участие в различных творческих конкурсах, включая зарубежные мероприятия. Она даже пробовала силы в Голливуде, правда, тогда успеха достичь ей не удалось.

Окончив школу, Елизавета поступила в ГИТР на факультет продюсирования, который успешно завершила с красным дипломом.

Театральная карьера Елизаветы началась еще в детстве. В 2003 году она сыграла в мюзикле "Энни", завоевав признание зрителей на IX Театральном фестивале "Московские дебюты". Далее последовал ряд успешных ролей в театральных постановках.

Далее Арзамасова проявляла себя не только как актриса, но и как сценарист, режиссер, художник-постановщик и продюсер.

Жизнь вне сцены тоже привлекает внимание публики. В последние годы вокруг Елизаветы ходило много слухов касательно ее отношений. Сначала пресса сообщала о возможной связи с партнером по сериалу "Папины дочки" и спектаклю "Ромео и Джульетта" Филиппом Бледным, но актриса опровергла эти домыслы, подтвердив лишь деловые отношения. Затем появились сообщения о браке с бизнесменом Максимом Колосовым, который значительно старше нее, однако эта информация осталась неподтвержденной. Еще один виток слухов возник после сообщений о романе с Родином Газмановым, но оба настаивали на исключительно дружеской связи.

Однако летом 2020 года выяснилось, что Елизавета состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. Они долго держали роман в тайне, пока не подтвердили его публично на шоу "Вечерний Ургант". Вскоре пара поженилась, несмотря на существенную разницу в возрасте — 22 года.

В апреле 2021 года Елизавета объявила о своей первой беременности, и в августе у них родился сын Лев. Это был первый ребенок для Елизаветы и второй для Ильи, у которого уже есть сын Мартин от предыдущего брака с Ириной Лобачевой. Весной 2024 года супруги сообщили о второй беременности, и 8 августа на свет появилась их дочь Лея.